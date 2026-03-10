Huaraches y dieta: Los “requisitos” de Salomón Jara para las candidaturas de Morena en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, nuevamente dio de qué hablar, pues ahora ha definido el perfil ideal para quienes aspiren a una candidatura con Morena para el estado. Olviden los doctorados, la experiencia en administración pública o el conocimiento técnico en finanzas; según el mandatario estatal, la fórmula del éxito electoral se reduce a dos elementos básicos: comprar huaraches y bajar de peso.

Durante su conferencia semanal, el pasado lunes Jara Cruz minimizó los requisitos académicos o técnicos, privilegiando el "contacto con el pueblo" medido a través del desgaste físico. "Serán esas dos condiciones: comprarse su huaraches y bajar de peso. Pues eso es un poco para caminar, para caminar", afirmó el gobernador, sugiriendo que el proselitismo de su partido debe centrarse en el recorrido a pie, incluso mencionando que los aspirantes deberían perder al menos "10 kilitos" en un año por salud y eficacia electoral.

Salomón Jara rechaza haber comprado votos durante su candidatura

El mandatario aprovechó el espacio para desmarcarse de las prácticas que históricamente han marcado los procesos electorales en la entidad. Pues aseguró que en su trayectoria política nunca ha recurrido a la compra de voluntades. "No estar repartiendo despensas, frijol con gorgojo. Eso no lo acostumbramos. En mi campaña no lo hice, nunca lo hago ni lo haré", sentenció, dejando la responsabilidad de la elección de candidatos en las manos de las encuestas y "la comunidad".

Sin embargo, sus declaraciones han levantado cejas entre los habitantes, quienes cuestionan si la compleja administración de un estado como Oaxaca puede quedar en manos de personas cuya única credencial sea el usar huaraches, caminar y bajar de peso.

Mientras el gobernador bromea con la báscula y el calzado tradicional, los retos en seguridad, salud y economía siguen exigiendo mucho más que una caminata por el territorio.

Análisis Azteca Noticias: El discurso vs. las acusaciones: Salomón Jara y su candidatura en 2022

Aunque Jara afirma que "nunca ha comprado votos ni dado despensas", su ascenso al poder y su gestión previa han estado bajo la lupa por acusaciones precisamente de ese tipo.

Durante el proceso electoral de 2022, la oposición (PRI-PAN-PRD) presentó diversas denuncias ante el INE y el TEPJF acusando a la estructura de Jara de utilizar programas sociales federales para coaccionar el voto. Se documentó la presunta participación de "Servidores de la Nación" en actos proselitistas, donde se sugería que la continuidad de los apoyos dependía del triunfo de Morena, una forma de "despensa moderna" institucionalizada.

Uno de los episodios más señalados en su trayectoria ocurrió tras su paso por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAPA) en el gobierno de Gabino Cué. Jara fue acusado de no comprobar el destino de mil 200 millones de pesos destinados al campo oaxaqueño.