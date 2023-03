Louis Tomlinson provoca caos en México por la premier de “All of Those Voices”

La Ciudad de México recibió este lunes 20 de marzo a Louis Tomlinson, ex integrante de la reconocida banda británica One Direction y quien tiene en México una de sus bases de seguidores más intensa, algo que quedó demostrado una vez más en la premier de su documental All of Those Voices, pues sus fanáticos colapsaron el sur de la CDMX y le dieron una cálida bienvenida.

El centro comercial de Oasis Coyoacán fue una de las tres sedes en el mundo en donde el artista inglés decidió presentarse en persona para promocionar su película, pues además de la capital mexicana, Louis solo acudió a las ciudades de Londres y Tokio para hacer una campaña alrededor del documental.

La apuesta fue un éxito rotundo y su convocatoria se traduce en bienvendias desde el aéropuerto y hotel, antes del anhelado evento llevado a cabo este 20 de marzo, donde el equipo de Fuerza Informativa Azteca tuvo presencia para llevar a cabo la cobertura de la rueda de prensa y la premier de All Of Those Voices.

¡Una completa locura!@Louis_Tomlinson agradece a los fans que se dieron cita en Oasis Coyoacán para la premiere de #AllOfThoseVoices



Una noche que los fans mexicanos nunca olvidarán...



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2023

¿Quién es Louis Tomlinson?

Para quienes no conozcan mucho de Louis Tomlinson, probablemente todo se pueda resumir en sus inicios como cantante y artista, ya que es uno de los cuatro integrantes que conformaron la boyband británica de nombre One Direction, la cual revolucionó la música juvenil y generó miles de fanáticos, pero principalmente fanáticas alrededor del mundo.

Hace 8 años One Direction anunció que tomarían un descanso, por lo que sus protagonistas Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y el propio Louis Tomlinson, emprendieron su carrera como solistas, quienes han recibido el apoyo de las “directioners” en cada concierto o proyecto indiviual, como es el caso del nuevo documental All Of Those Voices.

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) March 20, 2023

¿Dónde se puede ver All Of Those Voices de Louis Tomlinson?

El documental sobre la carrera profesional de Louis Tomlinson, “All Of Those Voices”, tiene una duración de una hora con 44 minutos y a partir de esta noche está disponible en las salas de cine de México y el mundo.

Con el propio Louis como protagonista, la película ofrece una “visión refrescante, cruda y real de la trayectoria musical” del artista británico, de acuerdo con la descripción del documental, el cual los más afortunados pueden disfrutar en la premier llevada a cabo en Oasis Coyoacán.