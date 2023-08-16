FOTO: Telescopio Hubble y Webb descubren la estrella más lejana del universo

Los amantes de la astronomía celebran un nuevo descubrimiento hecho por el telescopio Hubble, una de las herramientas más importantes que tiene la NASA para el estudio del espacio y el universo, pues nuevamente revelaron un hallazgo a raíz de la histórica fotografía en la que mostraron un cúmulo de galaxias a millones de años luz.

En marzo de 2022 ya habían revelado la existencia de Earendel, la estrella más lejana y jamás vista que se había detectado, la cual muestra imágenes de cómo el universo cuando tenía solo el 7 por ciento de su edad actual, ya que su luz tardó en llegar a la Tierra 12 mil 900 millones de años luz.

Ahora, tras más de un año de observación del descubrimiento por Hubble, el telescopio James Webb siguió con las investigaciones y, mediante la cámara de infrarrojo cercano, dieron detalles sobre lo que sería una estrella masiva de tipo B, por lo que pueden afirmar que se trata de un cuerpo celeste "más del doble de caliente que nuestro Sol y alrededor de un millón de veces más luminosa".

Foto de la estrella Earendel, la más lejana de nuestro universo

The light of Earendel, our most beloved star ⭐



Discovered by @NASAHubble, Earendel is the farthest star ever detected. Webb’s fresh look reveals it to be a massive B-type star more than twice as hot and about a million times more luminous than our Sun: https://t.co/b6HZ0JRQsV pic.twitter.com/mVr0d8dOio — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 9, 2023

"Earendel solo es detectable gracias a un cúmulo de galaxias entre la estrella y nosotros. La gravedad del cúmulo desvía la luz, magnificando lo que hay detrás", señala el informe del telescopio Webb. "Basándose en sus colores, los astrónomos creen que Earendel puede tener una estrella compañera más fría".

¿Dónde está Earendel, la estrella más lejana de nuestro universo?

La estrella es apenas visible en la imagen difundida por el telescopio Hubble, pero debido a que se encuentra dentro del Arco del Amanecer, en la parte inferior derecha de la fotografía, es fácil identificarla.

El Arco del Amanecer es la galaxia más aumentada detectada hasta ahora en los primeros mil millones de años del universo, según indica el informe, pues es importante señalar que todos estos descubrimientos son referentes a los primeros millones de años de existencia de nuestro universo.

Desde el descubrimiento de Earendel por parte del Hubble, Webb ha detectado otras estrellas muy distantes usando esta técnica, aunque ninguna tan lejos como la que se presume en este artículo, por lo que las indagatorias siguen su curso asombrando a los amantes del espacio.

