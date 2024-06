¿Lucy no es como la pintan? Avances en EU sobre el fósil Australopithecus

Hace 50 años fue descubierto el primer ejemplar de la especie conocida como Australopithecus afarensis. Este fósil llamado “Lucy”, de inmediato adquirió gran popularidad por el enigma que representaba para la evolución humana.

A raíz de este hallazgo se han realizado diversos análisis genéticos para entender el papel crucial de este primate, en especial para aportar indicios de cómo los humanos se originaron en África. Incluso se han hecho modelos en 3D de cómo pudo ser “Lucy” hace 3.2 millones de años.

Recientemente, un estudio En Estados Unidos, sugirió que las representaciones de “Lucy”, las cuales aparece cubierta de un espeso pelaje, excepto por la cara, las manos y los pies, podría ser errónea.

Los avances en análisis genético sugieren que “Lucy” podría haber estado prácticamente desnuda. Pues nuestros antepasados podrán haber perdido gran parte de su pelaje corporal hace 3 y 4 millones de años. El uso de la vestimenta podría datar de hace poco más de 83 mil años.

Los Beatles: Inspiración para “Lucy”

En 1974, el palenteólogo Yves Coppens, el estadounidense Donald Johanson y Maurice Taieb encontraron los restos de un fósil que presumía ser un Australopithecus, en la capital de Etiopía,

En ese entonces era esqueleto “menos incompleto” que se había encontrado, por lo que se pudo hacer un dibujo del resto óseo femenino. Y con un casete de los Beatles, los científicos pusieron manos a la obra cuando empezó a sonar Lucy in the Sky with Diamonds. Así fue como nuestro antecedente recibió su nombre.

Rasgos únicos de Lucy

Los huesos de “Lucy” fue un determinante para establecer que se trataba de una nueva especie, por ejemplo:



Cráneo, mandíbula y dientes no eran parecidos a los Australopithecus

Cerebro pequeño, parecido al de un chimpancé

Mandíbula robusta

Brazos largos y colgantes.

A pesar de estas características, todo apuntaba a que “Lucy” tenía un estilo de vida arborícola, pero era capaz de bajar a nivel de suelo y moverse en posición erguida.