¿Quién es Luis Eduardo Poletti? El fiscal de la CDMX señalado por exigir sobornos a familia de Edith Guadalupe

Luis Eduardo Poletti Vega es el fiscal de las inconsistencias. Como actual titular de la Fiscalía para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la CDMX, su nombre acapara los reflectores por una serie de graves acusaciones y omisiones mortales en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe.

La familia de la víctima lo señala de forma directa. Denuncian que este funcionario no solo omitió su deber de búsqueda inmediata, sino que exigió dinero a cambio de permitir el acceso a los videos de las cámaras del C5.

"¿Es la persona que ustedes ubican y que les pidió dinero?”, se le cuestionó a Alejandro Zaldívar, tío de Edith. “Es el de la fiscalía. No tienen una cantidad exacta, pero sí les exigió dinero. Es lo que mi prima Claudia afirma. Fue esta persona”, respondió el familiar con total indignación.

El fiscal bajo la lupa



Luis Eduardo Poletti Vega, encargado de investigar desapariciones en CDMX, es señalado por la familia de Edith Guadalupe de presuntamente pedir dinero para acceder a videos del C5.



Su nombre no es nuevo en la polémica: organizaciones ya lo habían acusado… pic.twitter.com/gySkhBoRzb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

El historial de Luis Eduardo Poletti, marcado por la impunidad en la FGR

Poletti es licenciado en Derecho por la Universidad Latina. Su currículum presume una década de trabajo, de 2009 a 2019, dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), donde ocupó la titularidad de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura.

Sin embargo, su paso por esa dependencia federal acumula un historial oscuro. Diversas organizaciones, como el Centro Irlandés para los Derechos Humanos, lo acusaron de negarse a recibir denuncias por tortura de forma sistemática.

En la actualidad, existen juicios de amparo en su contra por el bloqueo deliberado a la investigación de este tipo de crímenes.

¿Quién protege al fiscal de la CDMX, Luis Eduardo Poletti?

A pesar de estos antecedentes y de las denuncias recientes de extorsión, Poletti Vega mantiene su cargo intacto. Incluso, la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, le permitió participar a su lado durante las dos conferencias de prensa sobre el caso Edith Guadalupe.

Poletti Vega mantiene su cargo en la Fiscalía de la CDMX; Bertha Alcalde Luján, le permitió participar en las dos conferencias de prensa sobre el caso Edith Guadalupe

“Hay un señalamiento muy serio donde realizamos una investigación de fondo”, declaró Alcalde Luján ante los cuestionamientos de la prensa. Por su parte, Poletti intentó desviar la atención hacia diligencias menores con respuestas ambiguas: “Verificamos testigos del edificio para abundar con más información directamente con la administradora”.

El historial de Poletti Vega parece irrelevante para la cúpula de justicia en la CDMX. Mientras la dependencia anuncia la separación del cargo de tres funcionarios de bajo nivel como medida mediática, mantiene en el poder al hombre que dirige el área. El mismo funcionario a quien la familia de Edith señala como el principal responsable de entorpecer la búsqueda y permitir la muerte de la joven.