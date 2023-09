¿Luis Miguel y Paloma Cuevas ya están comprometidos? Papá de Checo Pérez revela detalles íntimos de la pareja

¿Se le ‘chispotio’? El papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, confesó a medios de comunicación que Luis Miguel ya estaría listo para dar el siguiente paso rumbo al altar a lado de Paloma Cuevas, con quien inició una relación desde hace más de un año.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el diputado Antonio Pérez Garibay dijo que el ‘Sol’ se encuentra a solo unos días de anunciar su compromiso con Paloma Cuevas, pues ya ha presumido con bombo y platillo la sortija que le dará a la empresaria y diseñadora de modas española: “Yo lo único que les digo es que se preparen para ver ese anillo de compromiso, yo no lo he visto, me lo han platicado (y es) grande, muy grande”.

Ante la pregunta de cuántos quilates, el papá de Checo Pérez añadió que el anillo de compromiso con el nombre de Paloma Cuevas es “muy grande y hay una marca y una empresa que es la número uno en el mundo y ella sabe equilatar… es ‘Micky’”.

Por este motivo Antonio Pérez Garibay conoce detalles íntimos de Luis Miguel

El papá de Checo Pérez conoce detalles íntimos de la vida del intérprete de ‘La incondicional’ gracias a la relación de amistad y negocios que el cantante de 53 años sostiene con su hijo.

Sergio Pérez habría presentado a Luis Miguel y Antonio Pérez Garibay en 2018, desde entonces se ha forjado un gran lazo que se mantiene hasta el día de hoy.

Entre los comentarios de Pérez Garibay, el funcionario también añadió que el ‘Sol’ y Paloma Cuevas hacen una increíble pareja “lo mejor de Luis Miguel es su mujer; sus ojos, su brillo, su personalidad su calidad… está mejor que nunca. Lo que el mundo va a ver del cantante es maravilloso”.

Respecto a las críticas que el padre del piloto mexicano ha recibido acerca de si el ‘Sol’ puede molestarse con la información que ha divulgado, el padre del piloto mexicano dijo lo siguiente:

Si se enoja y me deja de hablar yo no como de Luis Miguel no vivo de él porque a muchos eso es lo que les preocupa. Yo lo que digo y se los trasmito a ustedes lo digo con todo el cariño y nunca van a escuchar un mal comentario hacia su persona, lo que hago es porque hay muchos comentarios negativos a él y es donde me gusta intervenir. Antonio Pérez Garibay

¿Boda secreta? Rumores entre matrimonio de Luis Miguel y Paloma Cuevas están latentes

Pese a los cometarios de Antonio Pérez sobre que muy pronto el cantante le daría el anillo a Cuevas, también ha surgido el rumor de que la pareja ya consumo su amor en matrimonio durante una supuesta boda secreta celebrada en Los Cabos, en el Pacífico de México; sin embargo, no existe confirmación alguna por parte de ambas personalidades.

Hasta el momento ni Paloma Cuevas ni Luis Miguel ha emitido comentario al respecto o han publicado alguna fotografía sobre su relación amorosa, por lo que todo quería en rumores.