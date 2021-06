Luis “V” responde a la Secretaría de la Función Pública

Luis “V”, quien fuera titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se pronunció sobre la inhabilitación en su contra para no ejercer el servicio público por 10 años, dada a conocer este martes por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

A través de su cuenta de Twitter, el ex funcionario señaló que las cuentas por las que la SFP decidió inhabilitarlo del servicio público son en realidad tarjetas de crédito sin saldo deudor, ello en las fechas de reporte de sus respectivas declaraciones patrimoniales, realizadas entre 2015 y 2017.

Informo sobre el comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública el día de hoy respecto a mi persona. pic.twitter.com/kFw5ctk9IG — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) June 8, 2021

“Las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales. No fueron incluidas en el apartado de pasivos, pues no tenían saldo deudor, pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones”, dice una parte del comunicado firmado por el ex integrante del gabinete de Enrique Peña Nieto.

Luis “V” precisó que no hubo intención de ocultar información en sus declaraciones y señaló que toda la información fue proporcionada conforme a los requerimientos del propio formato.

“La propia SFP expresamente reconoce que yo no obtuve ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones y que no se generó ningún daño o perjuicio económico”, añade el también ex canciller.

También te puede interesar: Función Pública inhabilita por 10 años a Luis “V”

Luis “V” se suma a lucha contra la corrupción

Para terminar su comunicado, Luis Videgaray resaltó la importancia de respaldar la lucha contra la corrupción encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador; además, afirmó que presentará la impugación correspondiente a esta decisión de la SFP.

“En mi caso lo haré (respaldar la lucha contra la corrupción) impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”, concluyó el ex secretario, Luis “V”.

Te puede interesar: ¿AMLO recibió a la presidente Kabala Harris?