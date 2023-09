“No se reporta esas agresiones": Segob niega ataques contra madres buscadoras en Sonora

Durante la conferencia de prensa del gobierno, llevada a cabo por parte de la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, esta fue cuestionada sobre las supuestas agresiones contra las madres buscadoras en Sonora el pasado domingo 10 de septiembre.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encontraba de gira por Sudamérica, quien llevó la conferencia mañanera de este lunes fue Luisa María Alcalde y rechazó las acusaciones de parte del colectivo sobre las supuestas agresiones.

#EnLaMañanera | Rechaza el gobierno federal que un grupo de Madres Buscadoras de #Sonora fuera emboscada en un punto de búsqueda en el sur de Hermosillo, Sonora. pic.twitter.com/qraJwzAejR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2023

“Informó hoy por la mañana, en efecto, no se reporta esas agresiones, hubo algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión y no fue en el lugar de los hechos. Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión”, señaló; sin embargo, no ahondó en los detalles.

Grupo armado ataca a madres buscadoras en Sonora

Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras, denunció que el grupo sufrió una agresión de un grupo armado mientras ejecutaban una búsqueda en el sur de Hermosillo. Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo cerca del medio día en las inmediaciones del Cerro de la Virgen, a unos dos kilómetros al sur de la capital de Sonora.

A través de un video que se compartió en redes sociales, Cecilia Patricia Flores Armenta, representante del colectivo, explicó lo que sucedió: “El día de hoy atentaron contra unas madres que salieron a una búsqueda en Hermosillo. Por un llamado anónimo se acudió a ese punto de búsqueda”.

Aunado a ello, agregó: “Pedimos a los cárteles que nos dejen buscar, no queremos culpables ni queremos justicia, queremos darle sepultura digna nuestros hijos, despedirlos como se merecen como seres humanos que son”.

Este mensaje es para el grupo armado que recibió a balazos a nuestro colectivo hoy:



Solo buscamos paz para nuestra alma y nuestras familias; no buscamos culpables, ni justicia, ni verdad. Solo queremos dejar de llorarle al viento; déjenos abrazar los restos de nuestros hijos. pic.twitter.com/hrL1yC3geC — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) September 11, 2023

Destacó que el mensaje iba principalmente dirigido al grupo armado que “recibió a balazos a nuestro colectivo hoy”, pues solo quieren paz y “dejar de llorarlo al viento”. Asimismo, pidió que las dejaran abrazar los restos de sus hijos.

Afortunadamente, no hubo personas heridas o muertas y hasta el momento la representante del colectivo no se ha pronunciado respecto al rechazo de la titular de la Segob.