¿Qué es la Luna Negra 2023 y cuál es su significado?

La Luna Negra suele ser uno de los eventos más esperados por los fanáticos de los fenómenos astronómicos, ya que se trata de una es una fase lunar especial en la que este astro es casi imperceptible por su posición con respecto al Sol, ¿por qué? A continuación te explicamos cuál significado.

De acuerdo con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la fase de la Luna Negra o Luna oscura este astro se encuentra de espalda al Sol en el cielo, por lo que no puede ser vista desde la Tierra, ni siquiera en la puesta o la salida del Sol.

Se le conoce como Luna Negra a la tercera Luna Nueva de cada mes, un evento sumamente extraño que se presenta una vez cada 33 meses, dividiendo el periodo en las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno.

¿Por qué se denomina Luna Negra?

En esta fase lunar, este astro no está siendo iluminada por el Sol y por momentos parece que desaparece del cielo nocturno, por lo que es prácticamente invisible a simple vista, pese a que se encuentre presente, razón por la que ha sido denomina Luna Negra.

La razón por la que se denomina Luna Negra es porque se confunde en el cielo de las noches; sin embargo, una buena noticia es que sin la “presencia” de este astro se convierte en la oportunidad perfecta para observar las estrellas, constelaciones y objetos en el espacio profundo.

Pexels ¿Cuál es el significado de la Luna Negra? Esto dicen los astrónomos

¿Cuándo será la Luna Negra 2023 en México?

La próxima Luna Negra tendrá lugar el siguiente viernes 19 de mayo de 2023, pero no podrá ser perceptible ante el ojo humano debido a su particularidad como evento astronómico.

¡Tómalo en cuenta! La última vez que podremos observar este fenómeno será hasta el 2024 y 2025, años en los que se tendrá más actividad de esta magnitud.

¿Cuál es el significado de la Luna Negra 2023?

Los expertos en astronomía indican que la única razón por la que se le denomina Luna Negra es porque hay una Luna nueva dos veces en el mismo mes, es decir, cuando este astro pasa entre la Tierra y el Sol y por ende no podemos observarla, ya que la parte no iluminada de este astro no mira a nuestro planeta.

Cabe destacar que durante este fenómeno no ocurre nada espectacular, excepto la habitual ausencia de la Luna nueva en el cielo, más las mareas más fuertes, llamadas “primaverales”, que suelen ocurrir unos días alrededor de cada Luna llena y Luna nueva.