¿Qué es y dónde ver la luna de nieve el 27 de febrero?

El cielo, constantemente, nos regala postales hermosas que muchas personas intentan no perderse; si todavía no has visto una luna de nieve, tu oportunidad será este sábado 27 de febrero, día en que el fenómeno podrá verse en todo el mundo sin necesidad de usar instrumentos de avistamiento.

¿Qué es la luna de nieve? En realidad se trata de la luna llena de febrero; sin embargo, algunas tribus nativas de Norteamérica nombraron de una manera diferente a cada luna llena del año.

A la luna llena de febrero decidieron nombrarla como “luna de nieve” porque en este mes es común la presencia de fuertes nevadas en el hemisferio norte.

Este fenómeno iluminará el cielo nocturno este sábado, en México podrá verse después de las 18:41 horas y no necesitarás binoculares para apreciar estas bellas imágenes.

Te puede interesar: VIDEO: Las increíbles fotos de las Cataratas del Niágara congeladas

Sin embargo, no está de más que utilices algún equipo de avistamiento para que observes a detalle los mares y cráteres de la luna, pues quedarán totalmente expuestos a los rayos reflejados del sol.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, no se prevén lluvias en la Ciudad de México para el sábado 27 de febrero, por lo que la nubosidad será dispersa, facilitando que puedas observar la luna de nieve.

¿POR QUÉ APARECE LA LUNA LLENA?

El fenómeno de la luna llena o superluna es visible cuando hay un movimiento de traslación de este satélite alrededor de la Tierra, propiciando que la órbita de la luna alrededor de nuestro planeta sea ligeramente elíptica.

Lo anterior provoca que en algunos tramos de su recorrido la Luna esté más cerca de la Tierra, un fenómeno que se conoce como perigeo.

Cuando este satélite alcanza la fase de luna llena en pleno perigeo, puede verse hasta un 14% más grande, más llena y mucho más brillante que la luna llena normal.

Te puede interesar: VIDEO: Policía de Nueva York utiliza perro robot en operativo