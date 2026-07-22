Los números no cuadran y analizan trampa en examen en línea de la UNAM; se dispararon puntajes perfectos

Los resultados del examen de ingreso a licenciatura de la UNAM 2026 preocupan a especialistas en evaluación educativa. Esto debido al incremento inusual en los puntajes más altos, particularmente en carreras de alta demanda como Medicina, donde incluso hubo varios aspirantes con calificación perfecta.

Mientras algunos expertos consideran que las cifras son atípicas y apuntan a posibles irregularidades en la aplicación en línea, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que realizará una revisión exhaustiva del proceso para determinar qué ocurrió.

¿Por qué surgieron dudas sobre el examen de admisión de la UNAM 2026?

Especialistas que analizaron los resultados detectaron un comportamiento fuera de lo habitual en la distribución de los puntajes.

Luis Maciel, especialista en preparación para exámenes de admisión, aseguró que el cambio es difícil de explicar únicamente por el desempeño de los aspirantes. "En los puntajes de arriba de 100 aciertos en algunas carreras representan el 30% de los aspirantes, lo cual es extremadamente atípico (...) También era muy extraño que algún aspirante tuviera los 120 aciertos del examen y ahora, por ejemplo, en Medicina fueron nueve estudiantes los que obtuvieron ese puntaje perfecto."

Maciel explicó que, al comparar los resultados de 2025 con los de 2026, la distribución de las calificaciones cambió por completo. "En 2025 la mayoría de los puntajes estaban incluso por debajo de los 50 aciertos. En 2026, con el examen en línea, los puntajes conforme se acercaban a 100 aciertos iban creciendo."

Se dispararon los aciertos por el examen en línea de la UNAM.



Medicina: pic.twitter.com/8q3HE3jRGj — El pícnic de un millón de años (@8xnia) July 17, 2026

¿Qué carreras registraron los mayores aumentos en los puntajes?

El analista de datos Jesús Emmanuel Vázquez encontró incrementos importantes en varias licenciaturas.

Entre los casos que destacó están:



Derecho en FES Acatlán : de 50 a 69 aciertos.

: de 50 a 69 aciertos. Derecho en FES Aragón : de 50 a 68 aciertos.

: de 50 a 68 aciertos. Relaciones Internacionales en FES Aragón : de 54 a 72 aciertos.

: de 54 a 72 aciertos. Relaciones Internacionales en FES Acatlán : de 55 a 72 aciertos.

: de 55 a 72 aciertos. Urbanismo en la Facultad de Arquitectura: de 59 a 76 aciertos.

¿Hubo trampa en el examen de la UNAM?

Hasta ahora no existe evidencia pública que confirme un fraude generalizado, pero especialistas consideran que los resultados ameritan una investigación.

El experto en evaluación educativa Eduardo Backhoff señaló que, estadísticamente, un cambio tan marcado resulta poco común. "Puedes tener diez generaciones haciendo el mismo examen y las diez generaciones año con año van a tener puntuaciones muy parecidas."

Entre las hipótesis planteadas está una posible filtración de preguntas o apoyos externos durante la aplicación del examen en línea.

Luis Maciel explicó que uno de los riesgos es que otra persona pudiera asistir al aspirante sin ser detectada por la cámara. "Una persona puede estar asistiendo al aspirante desde un sitio donde la cámara no lo puede detectar."

Por su parte, Backhoff mencionó otro posible escenario: "Hay algunos estudiantes que se meten a un examen solamente para copiar las preguntas, responderlas y luego venderlas."

¿Qué respondió la UNAM sobre las acusaciones de la trampa en el examen de admisión?

La UNAM informó que 158 mil aspirantes presentaron el examen de admisión y que 22 mil obtuvieron un lugar para ingresar a licenciatura.

Además, indicó que alrededor del 2% de los exámenes fueron cancelados tras detectarse intentos de hacer trampa durante la aplicación.

Ante las dudas surgidas por los resultados, el rector Leonardo Lomelí Vanegas ordenó elaborar un informe técnico y crear una comisión de especialistas que revisará el procedimiento del examen, los datos obtenidos y todos los factores que pudieron influir en el desempeño de los aspirantes.

La Universidad también reiteró que atenderá las solicitudes de revisión de examen y de quienes buscan conocer las razones por las que su prueba fue cancelada, con el compromiso de mantener un proceso de admisión transparente y equitativo.

