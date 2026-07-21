Oración de hoy para sanar el corazón: La plegaria para pedirle a Santa María Magdalena por nuevos comienzos este 22 de julio

Cada 22 de julio, la Iglesia Católica celebra a una de las figuras más fascinantes y queridas de su calendario: Santa María Magdalena. Miles de creyentes dedican esta jornada para elevar sus peticiones, buscar el perdón y anhelar nuevos comienzos. Ella representa el símbolo definitivo de conversión, esperanza y fidelidad inquebrantable hacia Jesucristo. La oración de hoy está dirigida a quienes buscan dejar atrás los errores del pasado, renovar la fe o encontrar la paz interior.

Los fieles católicos consideran a María Magdalena como un ejemplo claro de que la misericordia divina no tiene límites. Muchas personas atraviesan momentos de angustia, duda o tristeza, y encuentran en su figura un refugio seguro.

Oración para hoy 22 de julio

“Gloriosa Santa María Magdalena, tú que experimentaste el amor infinito y el perdón de Jesucristo, intercede por mí en este día. Te pido que me ayudes a encontrar la paz interior que tanto necesita mi alma. Enséñame a llorar mis faltas con verdadero arrepentimiento y a confiar plenamente en la misericordia de Dios.

Ayúdame a sanar mi corazón de toda herida, a soltar las amarras del pasado y a comenzar una nueva etapa llena de luz y esperanza. Tú que permaneciste fiel al pie de la cruz y fuiste la primera testigo de la resurrección, dame la fuerza para no perder nunca la fe en los momentos de oscuridad.

Que tu ejemplo de conversión guíe mis pasos hacia el amor de Dios. Te ruego que me alcances la gracia de renovar mi vida, de vivir con alegría y de caminar siempre bajo la voluntad del Señor. Amén.”

Santoral hoy 22 de julio

El calendario católico marca el 22 de julio como la fiesta solemne de Santa María Magdalena. El Papa Francisco elevó esta celebración al grado de fiesta litúrgica en el año 2016, reconociendo su papel fundamental como la “Apóstola de los Apóstoles”. Los Evangelios la describen como una mujer valiente que acompañó a Jesús durante su ministerio, lo asistió con sus bienes materiales y permaneció a su lado hasta el último suspiro en el Calvario.

La historia de María Magdalena destaca por su profunda transformación personal. Las escrituras relatan que Jesús expulsó de ella siete demonios, un acto compasivo que marcó el inicio de su vida nueva.

Desde ese instante, ella dedicó toda su existencia a seguir las enseñanzas del Maestro con una lealtad verdaderamente ejemplar.

Su mayor privilegio ocurrió la mañana del domingo de resurrección, cuando descubrió el sepulcro vacío. Jesús resucitado la eligió a ella, antes que a nadie, para anunciar la gran noticia del triunfo sobre la muerte a los apóstoles.