La iglesia cerca de la Basílica de Guadalupe en la que puedes hacer la primera comunión y confirmación para adultos para poderte casar

Muchas parejas desean celebrar su matrimonio religioso, pero enfrentan un obstáculo común: uno de los novios, o ambos, no ha recibido la primera comunión. Si estás en esta situación, no te preocupes. En la Ciudad de México es posible cumplir con este proceso muy cerca de la Basílica de Guadalupe.

Se trata del Santuario de San Juan Diego, que abre sus puertas a quienes necesitan recibir la primera comunión y la confirmación cuando son adultos.

Aquí, los sacerdotes y catequistas preparan a los futuros esposos con un enfoque práctico y profundo. Ellos permiten a los novios cumplir con los requerimientos sin demoras innecesarias.

Requisitos para tomar la primera comunión de adultos en la CDMX

Para iniciar tu preparación en el Santuario de San Juan Diego, debes presentar documentación como:

Acta de nacimiento.

Acta de bautizo.

Identificación oficial.

Datos del padrino o madrina de comunión, que debe ser un católico bautizado que ya cuente con los tres sacramentos de iniciación (Bautizo, Comunión y Confirmación). Si es casado, debe ser por la Iglesia Católica.

Cuánto tiempo dura el curso de sacramentos para novios

A diferencia del catecismo para niños que suele durar un año, los adultos pueden tomar un curso intensivo de entre tres a seis meses para posteriormente tomar la primera comunión.

Ubicación y cómo llegar al Santuario de San Juan Diego

Encuentras este templo histórico a unos cuantos pasos de la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Los visitantes llegan fácilmente utilizando el transporte público capitalino. Puedes tomar la Línea 6 del Metro y descender en la estación Deportivo 18 de Marzo, o bien, utilizar la Línea 6 del Metrobús y bajar en la estación del mismo nombre, para posteriormente caminar hacia la Avenida Montevideo y girar a la derecha.

