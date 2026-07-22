Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 22 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Sentiste un temblor hoy miércoles 22 de julio? Consulta la actividad completa de todos los movimientos telúricos ocurridos en México con magnitud, epicentro, reporte oficial y todo sobre los sismos.

En Azteca Noticias te mantenemos informado con el minuto a minuto de los movimientos de la tierra en la república mexicana.

¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?

Para que te llegue la alerta al celular no se usan mensajes de texto normales ni internet, sino una tecnología especial integrada en las antenas de telefonía.

Cuando los sensores detectan un sismo peligroso, el sistema da la orden y todas las antenas de la zona afectada lanzan una señal masiva al mismo tiempo. Cualquier teléfono encendido y conectado a la red recibe el aviso de inmediato con una pantalla especial de emergencia y un sonido fuerte, saltándose todo el tráfico telefónico para que la señal no se trabe ni se sature aunque la gente esté intentando llamar al mismo tiempo.