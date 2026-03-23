¿Cuánto cuesta llenar el tanque este lunes? Así amanecen los precios de la gasolina en México HOY 23 de marzo

Este lunes 23 de marzo arranca con una mezcla de precios en las estaciones de servivio. Aunque a nivel global el petróleo dio un respiro por la pausa en las tensiones de Medio Oriente, en las bombas de México los precios de la gasolina se mantienen en niveles que obligan a cuidar cada gota.

Si vas a salir a carretera o apenas te toca llenar para la semana, es mejor que revises cómo andan los números, porque entre estados la diferencia puede ser lo que te alcance para el café o la caseta.

Precios de la gasolina en México este lunes 23 de marzo

A nivel nacional, el tablero no miente: la gasolina regular promedia los $23.67 pesos, la Premium se mantiene en $27.32 y el Diésel, que es el que mueve el transporte de carga, está en $28.55.

Para quienes usan gas natural vehicular, el promedio ronda los $12.60 pesos, aunque en algunas zonas se puede encontrar hasta en $10.99. Estas cifras son el punto de partida, pero recuerda que cada dueño de gasolinera decide su margen.

Precios de la gasolina este lunes en CDMX, Edomex y Jalisco

En la capital del país, la gasolina regular está un poco por encima del promedio, vendiéndose en $23.79, mientras que la Premium llega a los $27.69. Cruzando al Estado de México, el panorama es ligeramente más amable con la Magna en $23.67 y la Premium en $27.04.

Por otro lado, en Jalisco la situación es más pesada: ahí la regular se vende en $23.89 y la Premium en $27.52, siendo uno de los estados con el combustible más caro este lunes.

El norte no se queda atrás este lunes: Precios de la gasolina en Nuevo León y Tijuana

En Monterrey y su zona metropolitana, los precios están muy similares a los de Guadalajara, con la Magna en $23.85 y la Premium en $27.53. Sin embargo, la sorpresa (como suele pasar por la cercanía con la frontera) está en Tijuana.

Ahí, los conductores tienen un respiro importante pagando apenas $22.93 por litro de regular y $26.54 por la roja, lo que la convierte en una de las zonas más baratas para cargar hoy.

Gasolina en Estados Unidos lunes 23 de marzo

En Estados Unidos, el impacto de los conflictos internacionales sigue pegando en el costo por galón. La gasolina regular se vende en un promedio de 3.95 dólares, mientras que la Premium llega a los 4.82 dólares.

Si tomamos en cuenta que un galón son casi 3.8 litros, el precio sigue siendo competitivo, pero los automovilistas estadounidenses también están sintiendo el rigor de un Diésel que ya supera los 5.28 dólares por galón.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina este lunes 23 de marzo?

Saca la calculadora porque aquí es donde se siente la realidad. Si tienes un auto compacto con un tanque de 40 litros, llenarlo con gasolina regular te costará aproximadamente $947.12 pesos.

Si prefieres ponerle Premium para que rinda más, el costo sube a los $1,093.08. Para quienes tienen camionetas o vehículos más grandes de 65 litros, el gasto se dispara: llenar el tanque con Magna sale en $1,539.07 y con Premium en $1,776.25.