Luz Raquel pierde la batalla tras ser quemada en Zapopan

Este martes, Luz Raquel Padilla Gutiérrez falleció a los 35 años después de haber sufrido un ataque con alcohol y ser quemada en un parque de la colonia Arcos de Zapopan, en Jalisco.

La víctima tenía heridas que abarcaban el 80 por ciento de su cuerpo, heridas producidas el fin de semana por una mujer y tres hombres, entre ellos, su presunta expareja sentimental.

Luz Raquel fue ingresada al Antiguo Hospital Civil ubicado en Guadalajara, donde permaneció grave a causa de las quemaduras de tercer grado. Su riñón no estaba funcionando debido a que el fuego alcanzó sus órganos, por lo que médicos contemplaban la hemodiálisis.

Esta mujer deja huérfano a un niño de 11 años, quien tiene conocimiento de lo ocurrido contra su mamá y quien ahora está bajo el cuidado de su abuela y de sus tías en Zapopan.

“Te voy a quemar viva"; Luz Raquel había exhibido amenazas

El 17 de mayo, Luz Raquel habría publicado un mensaje con fotografías y advertía amenazas en su contra: “Hasta cuando voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo y a mi familia. Mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño"; se puede leer en un mensaje que presuntamente escribió la víctima.

Hasta cuando voy a tener que vivir con miedo 😨 de que me pueda pasar algo y a mi familia y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño #justicia #nomasviolencia #noquieromorir #auxilio @AlertaGDL @FiscaliaJal @GobiernoJalisco @CJMJalisco pic.twitter.com/ZwBm1oAEOB — Luz Raquel Padilla Gutirrez (@GutirrezPadilla) May 17, 2022

Agresiones como la que sufrió Luz Raquel, solo evidencian el nivel de violencia machista que viven las mujeres en México; así lo señalan organismos de la sociedad civil.

Existe un antecedente de una mujer quemada en Jalisco

“El 90% de los ataques a mujeres con ácido o sustancias flamables suceden en el rostro de las mujeres y van encaminados a dañar el rostro o el cuerpo de las mujeres y tiene que ver con una forma de castigar. La mayoría de los agresores son sus parejas sentimentales o varones cerca o con una relación cercana a las víctimas"; comentó para Fuerza Informativa Azteca Aurora Natalia Rojas, integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

En Jalisco suman dos ataques a mujeres o mujeres trans relacionados con sustancias químicas.

“A nivel nacional, según la fundación Carmen Sánchez, en los últimos 20 años ha registrado más de 30 víctimas que han llegado a esta organización; sin embargo, sabemos que hay un subregistro por la falta de indicadores, no hay ninguna instancia que recopile realmente los datos de cuántos ataques con ácido o sustancias flamables y corrosivas son atacadas año con año"; concluyó Aurora Natalia Rojas.

Asimismo, señaló que en el Congreso de Jalisco, los diputados analizan legislar como agravante feminicida en grado de tentativa el ataque con químicos.

Por este caso, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) informó que ya se cuentan con datos particulares de los presuntos responsables, que de momento, no hay detenidos y no se darán detalles para no afectar la investigación.