VIDEO: Queman a mujer en parque público de Zapopan; peligra su vida

Una mujer, identificada como Luz Raquel Padilla Gutiérrez, de 35 años de edad fue quemada viva en la colonia Arcos de Zapopan, Jalisco el domingo pasado; cinco personas le rociaron alcohol y le prendieron fuego en un parque público; su pareja sentimental es el principal sospechoso de la agresión y ahora ella se debate entre la vida y la muerte con el 80 por ciento de su cuerpo lacerado.

Una testigo del crimen relató para Azteca Jalisco cómo ocurrió la agresión en contra de Luz Raquel, quien tiene un hijo de 11 años.

De acuerdo con la testigo, al menos tres hombres y una mujer le prendieron fuego a Luz, quien permanece hospitalizada con quemaduras de tercer grado en un hospital de Jalisco .

Luz lucha por su vida, fue quemada viva en Zapopan, Jalisco

La vecina que, por seguridad no se revelará su identidad, describió lo ocurrido: “Allá estaba su cabeza, cerca de un charquito, ahí pa bajo, el cuerpo estaba aquí, el tronco y las piernas aquí. Ella daba vueltas y gritaba, decía: me duele, me duele, tengo sed agua, agua y lloraba y los atacantes corrieron y la dejaron, aquí la dejaron y nada más una muchacha fue la que le dijo, la única muchacha que le dijo: ‘date vueltas, date vueltas’, pero ella ya estaba completamente incendiada”.

Luz, entre la vida y la muerte

La hermana de Luz Raquel habló para Azteca Jalisco, describió que la mujer de 35 años está grave de salud, delicada, internada en el Antiguo Hospital Civil y tiene quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

Por ello, la vida de Luz Raquel corre peligro.

“Tiene el 80 por ciento de su cuerpo quemado, entonces tiene 90 por ciento de mortalidad; lo que ahorita está fallando mucho y ellos quieren hacer algo por alcanzarla, en palabras textuales es su riñón no está trabajando porque el fuego la alcanzó los órganos internos, entonces me pidieron un catéter para hemodiálisis”, relató.

Luz Raquel Padilla Gutiérrez es madre de un pequeño de 11 años de edad, quien no ha podido dormir desde hace dos noches cuando le prendieron fuego a su mamá. El menor está bajo el cuidado de su abuela y sus tías.

Supuestamente el agresor de Luz Raquel fue su ex pareja sentimental, de quien no se sabe nada, así como de los cómplices.

Por lo pronto, una veladora mojada por las lluvias, marca la zona donde le prendieron fuego a Luz Raquel.