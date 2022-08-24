Mack Rutherford, piloto más joven en dar la vuelta al mundo

Este miércoles (24 de agosto de 2022), adolescente belga-británico Mack Rutherford, se convirtió en la persona más joven en volar sola alrededor del mundo. La vuelta al mundo la efectuó a bordo de un avión pequeño. El piloto de 17 años, aterrizó en la ciudad de Sofía, capital de Bulgaria, justo en donde comenzó su épico viaje.

Mack Rutherford, quien se convirtió en piloto más joven en dar la vuelta al mundo en solitario, voló a través de 52 países y 5 continentes en un periodo de tan solo cinco meses.

Cabe señalar que Rutherford, quien cumplió los 17 años durante su viaje, se convirtió en la persona más joven en dar la vuelta al mundo en solitario, pero también se volvió la persona más joven en dar la vuelta al mundo a bordo de un avión ultraligero. Hoy aterrizó en una pista en el oeste de la capital de Bulgaria, para completar su travesía y reclamar un par de récords mundiales Guinness.

Mack Rutherford voló a através de 52 países en 5 continentes

Su viaje en solitario, que comenzó el pasado 23 de marzo de 2022, llevó a Mack Rutherford a través de 52 países en 5 continentes, hecho que le hace valido para establecer una marca reconocida por récords mundiales Guinness, debido a que cruzó el ecuador terrestre en dos ocasiones.

El recorrido récord en el que dio la vuelta al mundo comenzó en Bulgaria debido a que su patrocinador, la empresa web de alojamiento "ICDSoft", tiene su sede en la capital búlgara y precisamente esta empresa fue la que le prestó el avión.

Nacido en una familia de pilotos, Mack Rutherford obtuvo su licencia de aviador en el año de 2020, lo que en ese momento lo convirtió en el piloto más joven del mundo, cuando tenía tan solo 15 años.

British-Belgian teenager Mack Rutherford is hoping to become the youngest male, at 16, to fly around the world solo in a light aircraft, just months after his sister became the youngest woman to do so https://t.co/ItLSrPJIuR pic.twitter.com/Z4K7VuU9wC — Reuters (@Reuters) February 16, 2022

Los Rutherford, familia de apasionados pilotos

Zara Rutherford, hermana de Mack, completó su propio viaje alrededor del mundo a los 19 años por lo que ostentaba el récord de ultraligeros. Ella le arrebató el récord de edad a Travis Ludlow, un piloto de la Gran Bretaña, que tenía 18 años cuando realizó un vuelo en solitario alrededor del mundo (2021).

De la misma forma en que su hermana, Mack Rutherford voló un Shark, uno de los aviones ultraligeros más rápidos del mundo. Esta pequeña aeronave cuenta con una velocidad de crucero capaz de alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora. Comúnmente este tipo de aeronave es biplaza, sin embargo esta fue modificada para poder efectuar el viaje tan largo de la vuelta al mundo. El segundo asiento fue reemplazado por un tanque extra de combustible.

Inicialmente, el viaje había sido planeado para una duración de tres meses pero esta proeza de la aviación se extendió debido a varios obstáculos inesperados, entre los que se destacaron las lluvias monzónicas, las tormentas de arena y hasta el calor extremo.