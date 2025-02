Macron viajará a Washington para convencer a Trump de no “ser debil” frente a Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que viajará a Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Aquí te contamos cuál es la razón.

Macron busca alinear a Trump con Europa

La visita tiene como objetivo convencer a Trump de que los intereses de Estados Unidos están alineados con los de los aliados europeos, especialmente en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Al respecto, Macron afirmó en una sesión de preguntas y respuestas en redes sociales: “Le voy a decir, básicamente: ‘No puedes ser débil frente al presidente Putin. No eres tú, no es de lo que estás hecho. No es de tu interés’.”

Estas declaraciones subrayan la preocupación de Europa sobre la postura de Trump hacia Rusia y el impacto que podría tener en la geopolítica global, especialmente respecto a China e Irán.

¿Por qué Macron quiere convencer a Trump?

La guerra en Ucrania ha puesto a prueba la unidad de Occidente, lo cual ha preocupado a las potencias europeas, en especial desde que Rusia y Estados Unidos iniciaron conversaciones entorno a la guerra sin convocar a nadie más. En consecuencia, Macron teme que una actitud conciliadora de Trump hacia Putin podría:

Debilitar las sanciones contra Rusia.

Dividir a la OTAN

Poner en riesgo la estabilidad de Europa del Este.

Además, Macron argumenta que cualquier muestra de debilidad ante Vladimir Putin podría fortalecer la posición de Rusia frente a China e Irán y complicar las negociaciones diplomáticas en temas de seguridad global.

Impacto global de la reunión entre Macron y Trump

Esta reunión entre Macron y Trump podría definir el rumbo de las relaciones transatlánticas. Si Trump respalda una postura firme contra Rusia, se fortalecería:

La alianza entre Europa y EE. UU.

El apoyo occidental a Ucrania .

. La posición de Occidente frente a potencias emergentes como China e Irán.

Sin embargo, si Trump opta por una postura más moderada, podría generarse mayor tensión diplomática entre Estados Unidos y Europa, y en consecuencia, el aumento de la influencia rusa en la geopolítica mundial.