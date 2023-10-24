Madre buscadora entre las víctimas mortales de ataque en Tacámbaro, Michoacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGE) concluyó con la identificación de las cinco víctimas de los hechos ocurridos ayer 23 de octubre en las inmediaciones de un establecimiento comercial, ubicado en la colonia Centro, del municipio de Tacámbaro, entre ellas se encuentra una madre buscadora.

El Servicio Médico Forense identificó entre las víctimas mortales al policía municipal, Usvaldo Guadalupe S., así como Felipe O., Roberto O., Griselda A, y su esposo Marco Antonio V., de 35, 57, 46, 38 y 40 años de edad, respectivamente; todo ellos con domicilio en el municipio de Tacámbaro.

Griselda Armas y su esposo Marco Antonio se encuentran entre las víctimas del ataque cometido ayer en contra de uno de los hermanos del presidente municipal de Tacámbaro, Artemio Moriya Sánchez, quien resultó herido tras la balacera.

En el lugar resultaron lesionados los policías Juan D., y Víctor E., así como una persona identificada como Ricardo N., quienes reciben atención médica en diferentes hospitales.

La Fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos, bajo los principios de transparencia y debida diligencia.

Griselda Armas, de 38 años de edad, se convirtió en buscadora tras la desaparición de su hijo Diego Yahir Valdovinos Armas, de 16 años de edad, desde el pasado 1 de septiembre.

Margarita López Pérez, otra madre buscadora quien hace unas semanas denunció el hallazgo de una fosa clandestina en ese municipio, confirmó la muerte de Griselda Armas y su esposo.

De acuerdo con medios locales, familiares de la madre buscadora ya había recibido amenazas del crimen organizado por la búsqueda de su hijo, pero la Fiscalía negó que haya sido un ataque directo contra la mujer.

Ayer, tras el ataque, la Fiscalía de Michoacán informó que entre las víctimas se encontraba una trabajadora de un restaurante, un elemento de la policía municipal y tres civiles.

Griselda buscaba a su hijo quien desapareció el 1 de septiembre de 2023 alrededor de las 20:15 horas cuando se comunicó con un familiar e informó que estaba en Tecario, Tacámbaro, pero después se perdió el contacto con el joven, por lo que su familia teme por su integridad.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Diego Yahir, el joven mide 1.75 metros, pesa 65 kilos, es de complexión delgada y de piel morena clara.

Su cara es cuadrada, con cabello lacio, corto y castaño; tiene cejas semiarqueads, separadas, semipobladas; sus ojos son medianos y color café.

Tiene una cicatriz en la mano izquierda de aproximadamente cinco centímetros, otra en la pierna izquierda, cerca del glúteo; y una más en el entrecejo y un tatuaje en la cara posterior de la mano izquierda con la figura de dos triángulos entrelazados y letras chinas.

El último día que fue visto portaba una sudadera azul cielo, short deportivo color negro, sandalias y calcetas negras.