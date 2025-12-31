Justicia para Cecilia Monzón: dan 60 años de prisión a Javier Zavala por feminicidio de activista

Tres años después de ser asesinada en Puebla, la justicia para la activista Cecilia Monzón llegó este 31 de diciembre de 2025, pues Javier Zavala, señalado como responsable de haber planeado el feminicidio de la abogada , fue sentenciado a 60 años de cárcel.

El fallo se dio a conocer este miércoles a través de la Fiscalía General del Estado de Puebla , la cual indicó que también se dictó sentencia contra dos hombres más, llamados Silvestre “N” y Jair “N” por el feminicidio de la activista.

“La Fiscalía General del Estado, logró en audiencia de Individualización de Sanciones, sentencia de 60 años de prisión contra Javier N., Silvestre N. y Jair N., como responsables del delito de feminicidio en agravio de Cecilia N., ocurrido en mayo de 2022”, informó la Fiscalía de Puebla.

Activista Cecilia Monzón fue asesinada a balazos en Puebla

La abogada y activista Cecilia Monzón fue asesinada la el 21 de mayo de 2022 frente al fraccionamiento La Riviera, ubicado en la calle Camino Real a Momoxpan, en el municipio de Cholula.

De acuerdo con los primeros reportes locales, fue emboscada por dos hombres armados que la interceptaron mientras viajaban a bordo de una motocicleta mientras la abogada conducía su camioneta tipo SUV sobre el Periférico.

Ambos sujetos habrían disparado en contra de la activista Cecilia Monzón para posteriormente escapar con rumbo desconocido.

La activista a favor de los derechos de las mujeres, de acuerdo con diversos colectivos, trabajaba en casos de víctimas de abuso, violencia familiar y quienes peleaban por la custodia o las pensiones alimentarias de sus hijos.

Ordenan reparación del daño por feminicidio de Cecilia Monzón

El Ministerio Público logró acreditar plenamente la responsabilidad penal de los sentenciados mediante la presentación de pruebas, las cuales fueron valoradas por el Tribunal durante el desarrollo del juicio oral.

Durante la Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño, se desahogaron los alegatos finales de las partes, tomando en consideración las pruebas previamente admitidas y desahogadas en juicio.

El Tribunal emitió su determinación, imponiéndole 60 años de prisión a Javier Zavala como autor intelectual y 60 años de prisión contra Silvestre “N” y Jair “N”, como autores materiales.

Además, deberán pagar una multa de 1000 Umas, el pago de la reparación del daño moral por 3000 Umas y 1200 Umas de indemnización.