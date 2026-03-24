Tragedia en CDMX: Hallan sin vida a madre e hija desaparecidas desde 2025

El silencio dentro de un departamento terminó por encender las alertas. Lo que comenzó como una inquietud vecinal por un olor inusual, derivó en un hallazgo que hoy sacude a la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Hallazgo tras alerta de vecinos en Santa Bárbara, CDMX

Durante este día, servicios de emergencia acudieron a una unidad habitacional ubicada en la avenida Real de San Martín, en la colonia Santa Bárbara, luego de que residentes reportaran olores fétidos provenientes de uno de los departamentos.

Al ingresar al inmueble, específicamente al departamento 404, las autoridades confirmaron una escena devastadora: dos mujeres sin vida, una de ellas menor de edad. En el lugar también fue encontrada muerta la mascota que habitaba con ellas, lo que incrementó la consternación entre quienes viven en la zona.

La movilización policiaca y de cuerpos de emergencia fue inmediata, mientras peritos iniciaban las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido al interior del domicilio.

Fiscalía capitalina investiga el hallazgo de dos personas sin vida al interior de un departamento localizado en calles de la alcaldía Azcapotzalco.



Primeros reportes señalan que se trata de madre e hija.



La menor cuenta con una ficha de desaparición con fecha del 17 de… pic.twitter.com/CxvibYGQmG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

Víctimas tenían reporte de desaparición desde noviembre

Con el paso de las horas, reportes indicaron que se trataría de Natalie, de 41 años, y su hija Ariana, de apenas 5. Ambas habían sido reportadas como desaparecidas desde el 17 de noviembre de 2025.

Familiares señalaron que, tras perder contacto con ellas, acudieron a presentar la denuncia correspondiente, lo que derivó en la emisión de fichas de búsqueda. En el caso de la menor, incluso se activó una Alerta Amber.

“El día 17 de noviembre de 2025, Ariana ‘N’ de 05 años de edad, fue vista por última vez en la colonia Santa Bárbara, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, desde ese momento se desconoce su paradero”, se lee en la ficha oficial difundida en su momento.

Natalie, por su parte, era egresada de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional y residía en ese mismo departamento junto a su hija.

Sin signos de violencia y con muchas preguntas: El caso de Natalie y Ariana

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron localizados en habitaciones distintas; uno de ellos se encontraba en el cuarto de lavado. Hasta ahora, las autoridades han indicado que no se observaron signos de violencia visibles, lo que abre diversas líneas de investigación.

Será la Fiscalía capitalina la encargada de determinar qué ocurrió realmente dentro del departamento y establecer las causas de la muerte. Mientras tanto, la historia de Natalie y Ariana deja una estela de preguntas y una profunda tristeza en una comunidad que, sin saberlo, convivió durante meses con un desenlace trágico tras una puerta cerrada.