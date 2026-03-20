Misterio en la GAM: madre e hijo desaparecen sin dejar rastro en calles de la colonia Guadalupe Proletaria

Un madre y su hijo desaparecen en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) en la Ciudad de México, encendiendo las alertas entre las autoridades y los familiares, quienes mantienen una intensa búsqueda para dar con su paradero.

Una madre y su pequeño desaparecen sin dejar rastro

Una madre y su hijo de 8 años fueron reportados como desaparecidos en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que derivó la activación de fichas de búsqueda por parte de las autoridades capitalinas.

Se trata de Angélica Leyva Amador, de 42 años, y el pequeño Ángel Joel Torres Leyva, de 8 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 2 de marzo de 2026.

¿Dónde se le vieron por última vez a la familia?

De acuerdo con las fichas de busqueda, emitidas por la Fiscalía General de Gusticia de la Ciudad de México, ambos fueron vistos por última vez en la calle 14 de la colonia Guadalupe Proletaria, en la misma alcaldía.

Desde entonces, sus familiares y las autoridades no han logrado obtener información que permite localiarlos, por lo que se intensificaron las labores de búsqueda en la zona.

Características de la madre y el menor desaparecidos

Angélica Leyva Amador mide aproximadamente 1.70 metros, tiene una cicatriz por cirugía de apéndice y cesárea, además de un piercing en la nariz. Como señas particulares, cuenta con tatuajes en ambos brazos, uno de ellos de una leona con su cachorro.

El menor, Ángel Joel Torres Leyva, mide alrededor de 1.10 metros y no cuenta con señas particulares registradas.

El día de su desaparición, la mujer vestía pantalón de mezclilla azul, saco gris con rayas blancas y tenis blancos con negro. Por su parte, el menor portaba uniforme escolar azul marino, tenis blancos y llevaba una mochila negra.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizar a madre e hijo. Para ello, pusieron a disposición el número telefónico 55 5484 0430, además de canales oficiales de denuncia y reporte en la Ciudad de México.