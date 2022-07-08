Maestra abre OnlyFans y la escuela tramita de inmediato su despido

Sarah Seales, una maestra de 40 años de edad, enfrentó un despido luego de que la escuela donde laboraba descubriera que tenía una cuenta en OnlyFans.

Según STARBASE, un programa administrado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que colabora con la escuela estadounidense, la cuenta de OnlyFans de la maestra estaba "poniendo en riesgo su reputación".

Antes del despido, Sarah era maestra en una escuela primaria en South Bend, Indiana, Estados Unidos. Afuera de las instalaciones de la escuela, la maestra se tomaba y publicaba fotos de su cuerpo y rostro para subirlas a OnlyFans.

Habrían sido medios locales quienes expusieron a la maestra, publicando "la maestra tiene un sitio porno en OnlyFans. En la escuela, los niños llaman a la maestra con el apodo que usa en su OnlyFans".

Ante el revuelo que despertó, la directiva de la escuela no dudó en tramitar el despido de la maestra.

El despido argumentó que la escuela donde laboraba la maestra corría el "riesgo real e inmediato" de perder relaciones comerciales, donativos, socios comunitarios o hasta el derecho a operar.

Tras el despido, la maestra utilizó sus redes sociales para tratar de atraer más seguidores a su OnlyFans, pues dijo, necesita dinero para mantener a su hijo.