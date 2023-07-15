Veintidós personas han muerto, 14 están desaparecidas y miles han sido evacuadas en Corea del Sur hasta el sábado, según datos del ministerio, cuando un tercer día de lluvias torrenciales provocó deslizamientos de tierra y el desbordamiento de una presa.

En China, las fuertes inundaciones dejaron vehículos y residentes atrapados en remolinos de agua fangosa en partes de Chongqing y Mongolia Interior, mientras que otras partes del país continuaron lidiando con olas de calor.

Las inundaciones repentinas causadas por lluvias torrenciales han azotado partes de China en las últimas semanas, y Chongqing se vio particularmente afectada en los últimos días.

En India, los funcionarios de Nueva Delhi se apresuraron a abrir las compuertas atascadas en un bombardeo en el río Yamuna, crecido para ayudar a drenar el agua de la inundación que paralizó el tráfico en partes de la capital de India e inundó monumentos históricos.

Drone footage shows New Delhi’s swollen Yamuna as the river hits its highest levels in 45 years, following unusually heavy rain in India’s capital and northern states, forcing the evacuation of hundreds https://t.co/1RFpFNC25O pic.twitter.com/KZ2p7BffKe — Reuters (@Reuters) July 15, 2023

La crecida del río Yamuna provoca inundaciones en India

Lluvias inusualmente intensas elevaron los niveles de agua del río Yamuna de la India, que atraviesa la capital, Nueva Delhi, a su nivel más alto en 45 años.

Los funcionarios de la ciudad se apresuraron a abrir las compuertas de inundación atascadas en una presa del río para ayudar a drenar el agua de la inundación.

El tráfico estaba paralizado en partes de Nueva Delhi y los monumentos históricos, incluido el memorial de Mahatma Gandhi, estaban inundados.

Las lluvias en la capital y los estados montañosos del norte obligaron a la evacuación de cientos de personas de diferentes lugares.

El ejército y el personal de socorro en casos de desastre también estaban tratando de reparar un regulador de drenaje roto cerca de la Corte Suprema del país desde el cual fluía agua hacia una carretera clave, dijeron las autoridades.

Lluvias desbordan varios ríos en Corea de Sur

Las fuertes lluvias incesantes elevaron el nivel de algunos ríos en Corea del Sur el sábado.

Un video compartido con Reuters mostró el aumento de las hojas de agua del río Musim en los últimos dos días.

Los deslizamientos de tierra y las inundaciones han matado a más de 20 personas, también provocaron que más de 1, 000 personas fueran evacuadas de sus hogares.

El número de muertos por inundaciones y lluvias había aumentado a 24 el sábado por la tarde, según el Ministerio del Interior y Seguridad, mientras que 10 personas seguían desaparecidas y otras nueve resultaron heridas. Las órdenes de evacuación de los gobiernos locales cubrieron a más de 7 mil personas en varios momentos, según las autoridades provinciales.

Se espera que el recuento aumente ya que se esperan más lluvias intensas en la península de Corea el domingo, pronosticó la Administración Meteorológica de Corea. En una reunión con agencias gubernamentales el sábado, el primer ministro Han Duck-soo pidió a los militares que se unan activamente a las actividades de rescate, trabajando con funcionarios gubernamentales para movilizar equipos y mano de obra.