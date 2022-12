Mala calidad del aire por fumarolas de volcán en Puebla

La reciente actividad del volcán Popocatépetl en el estado de Puebla ha tenido como concecuencia que la calidad del aire en la entidad se clasifique como regular, esto por la cadída de ceniza, además los expertos indican que otro factor que afecta a la calidad del aire es las bajas temperaturas asi como la emisión de gases contaminantes por parte de fuentes móviles, a pesar de que el indice se encuentra en regular no ha sido necesario decretar una contingencia ambiental, así lo detalla la Secretaria del Medio Ambiente en el estado, Neatriz Manrique:

” No hemos tenido ni siquiera 24 horas de calidad del aire, el periodo más largo que tuvimos de mala calidad del aire fue de 4 horas, y no en todas las estaciones de monitoreo, a veces la naturaleza ayuda y se levantan partículas pero el viento las dispersa, no ha habido necesidad de decretar contingencia “

Medidas que se deben tomar para la salud

Debido a esta mala calidad del aire, las personas deben poner mayor atención a cuidar su salud, que si bien los indíces contaminantes no están en niveles altos, la población susceptible como niños y adultos mayores pueden llegar a tener algun problema respiratorio, es por eso que se recomienda el uso de cubrebocas, asi como no hacer ejercicio al aire libre y de ser posible usar menos el automóvil.