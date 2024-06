¿Sirve la contingencia en la CDMX y Edomex?

¿Sirve la contingencia en la CDMX? En la Ciudad de México y el Edomex, las condiciones climáticas y la contaminación adversa generada por automovilistas particulares, transportes de pasaje, de carga y fábricas, están provocando escenarios antes no vistos en la capital.

Enrique Soto, urbanista de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, detalló que las medidas para hacerle frente a la contaminación en la CDMX ya son obsoletas.

“El programa hoy no circula debería ser una parte de una estrategia mucho más integral, las partículas suspendidas en el aire que respiramos los capitalinos, no todas están asociadas a la emisión de contaminantes de los automóviles”, explicó Enrique Soto.

| Reuters

En lo que va del año se han registrado 12 contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México, alcanzando el récord de 1993, los autos particulares, son los primeros en dejar de circular, pero las contingencias, se han extendido varios días.

De acuerdo con los especialistas, Rodolfo Lacy, Enrique Soto y José García Reynoso, el programa hoy no circula, ya resulta obsoleto, pues no solamente los vehículos contaminan.

“Las reglas con las que actualmente opera el programa ‘hoy no circula’ y la verificación que están ligadas, son del siglo pasado. No han sido actualizados y eso es importantísimo hacerlo en virtud de que la contaminación no ha cedido”, explicó Rodolfo Lacy, doctor en ciencias e ingenierías ambientales.

Además, otros de los problemas que provocan que esta situación sea más severa, es que existen nuevas condiciones atmosféricas y hay otras fuentes de contaminación.

“Se está quemando combustóleo en la refinería de Tula y eso incrementa los niveles de contaminación por óxido de azufre. Las termoeléctricas, los servicios de las calderas de las industrias”, añadió Rodolfo Lacy.

| Pexels

"Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, todas estas regiones, en un momento dado, si hay quema, pueden llegar sus emisiones a la Ciudad de México, pueden sobrepasar la calidad del aire favorable, entonces tendríamos mala calidad de aire por eso”, explicó José Agustín García Reynoso, investigador del instituto de las ciencias de la atmósfera de la UNAM.

“Comenzamos a identificar otras actividades, sobre todo domésticas, por ejemplo, algún tipo de artículo de limpieza que usamos en nuestras casas, algún tipo de preparación de alimentos, el uso del tanque de gas para bañarnos”, mencionó Enrique Soto.

El problema es que aún no se ha estudiado a fondo el daño que causan muchos de los contaminantes que respiramos los capitalinos, aunque sí se conoce su impacto.

“Estamos hablando de casi 14 mil personas que mueren por contaminación del aire y por estar expuestos a largos periodos de tiempo a niveles que violan la calidad del aire de la secretaría de salud”, sentenció Rodolfo Lacy.