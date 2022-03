Malala pide no reconocer a talibanes por ignorar derechos de mujeres

Malala Yousafzai pidió que los talibanes no tengan reconocimiento diplomático debido a que ellos “no reconocen los derechos de mujeres y niñas”, dijo durante el Foro Doha realizado este sábado en Qatar.

“Debería ser una condición no negociable, para cualquier reconocimiento diplomático de los talibanes, creo en las conversaciones de paz, creo en el diálogo, pero también siento que al mismo tiempo, no deberían ser reconocidos si no reconocen los derechos de mujeres y niñas”, expreso Malala.

La ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz dijo que fue optimista al creer que los talibanes permitirían que las niñas tuvieran acceso a la educación en Afganistán, luego de que anunciaran que habría escuelas para mujeres.

Sin embargo, un día antes del regreso a clases, los talibanes cancelaron la propuestas e indicaron que realizarán un reglamento para que las mujeres puedan asistir a la escuela en Afganistán.

Reuters

“ Teníamos esperanza, éramos optimistas, estábamos como, ¿por qué no le damos una oportunidad a la gente? Si se han comprometido a que las escuelas reabrirán el 23 de marzo, seguro, esperemos el día, sucederá. Y como las niñas vestían sus uniformes escolares, esperaban afuera de sus escuelas, pero las puertas estaban cerradas y lloraban”, dijo Malala.

Por su parte, el representante especial de Estados Unidos en Afganistán dijo que aún tiene la esperanza de que en los próximos días los talibanes reviertan su decisión y permitan a las niñas regresar a la escuela.

“Tengo la esperanza de que veremos una reversión de esta decisión en los próximos días”, dijo Thomas West, representante especial de Estados Unidos para Afganistán, en el Foro de Doha.

¿Por qué las niñas en Afganistán no regresaron a la escuela?

La semana pasada, el Ministerio de Educación de Afganistán informó que las escuelas de mujeres abrirían en todo el país, después de meses de restricciones para las niñas en edad escolar.

Incluso, un día antes de realizarse la apertura de escuelas de mujeres, el ministerio publicó un video donde felicitaba a las estudiantes por su regreso a clases.

No obstante, la misma mañana en que regresarían a clases, un aviso de los talibanes dijo que las escuelas para mujeres estarían cerradas hasta que se elabore un plan de acuerdo con la ley islámica y la cultura afgana, por lo que las alumnas no pudieron ingresar a los planteles.