Malaria en México: Reportan 44 casos en Oaxaca, 41 son migrantes

Los casos de malaria en México van en aumento y tal es el caso de Oaxaca en donde autoridades del sector Salud ya contabilizan a 44 personas enfermas de este mal también conocido como paludismo.

El último caso de malaria se produjo en Juchitán de Zaragoza, donde fueron detectados cuatro casos de esta enfermedad.

Los servicios estatales de salud precisan que de los 44 casos, 41 corresponden a migrantes, por lo que ahora analizan la categoría que le darán a los cuatro nuevos casos reportados a finales de diciembre.

Las autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca, en colaboración con el Gobierno Municipal de Juchitán de Zaragoza, han implementado un cerco sanitario en la Octava Sección Cheguigo tras la identificación de cuatro casos locales de malaria.

Estos casos, a diferencia de los 26 registrados en octubre pasado entre migrantes, son de origen local, marcando el retorno de la enfermedad a esta ciudad zapoteca del Istmo de Tehuantepec después de 10 años.

| Gobierno de México

¿Qué es la malaria o paludismo?

El paludismo o malaria es causado por un parásito denominado Plasmodium que se transmite a través de la picadura de mosquitos hembras infectados del género Anopheles. En el humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos rojos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la transmisión del paludismo se ubica en diez entidades federativas, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco en el sursureste y Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora en el noroeste.

Solamente el estado de Tlaxcala ha recibido la certificación como estado libre de transmisión y cada una de las 21 entidades restantes deberá cumplir con el proceso de certificación.

¿Cómo se transmite el paludismo?

El paludismo o malaria se transmite exclusivamente por la picadura de mosquitos (vectores) del género Anopheles. La intensidad de la transmisión depende de factores relacionados con el vector (mosquito), el parásito, el huésped humano y el medio ambiente.

En México tienen importancia principalmente las especies de mosquitos: An. pseudopunctipennis, An. albimanus, An. vestitipennis, An. darlingi y An. punctimacula.

Todas las especies pican por la noche. Estos mosquitos se crían en agua dulce de poca profundidad (ríos, lagunas charcos, y diversa vegetación litoral, en estanques pantanosos y bordes de los cursos de agua en movimiento).

La dependencia precisó que la transmisión también depende de condiciones climáticas que pueden modificar el número y la supervivencia de los mosquitos, como altitud sobre el nivel del mar, la temperatura y la humedad. En muchos lugares la transmisión es estacional, alcanzando su máxima intensidad durante la estación de secas.

Se pueden producir brotes de paludismo cuando el clima y otras condiciones favorecen súbitamente la transmisión en zonas donde la población como lo son los refugiados o los trabajadores migrantes.

Síntomas de la malaria o paludismo

Clínicamente se presentan los siguientes síntomas:

Fiebre

Escalofríos

Sudoración

Vómitos

Dolor de cabeza.



Los síntomas aparecen a los 7 días o más (generalmente entre los 10 y los 15 días) de la picadura del mosquito.Si los pacientes no son atendidos rápidamente suelen agravarse y manifestar anemia grave.

El diagnóstico se debe realizar mediante el examen microscópico de gota gruesa de sangre. Al detectar un caso de paludismo, es necesario tomar muestra de los convivientes, aun cuando éstos no presenten sintomatología para investigar el diagnóstico de paludismo.

¿Cómo prevenir el paludismo?

Existen una serie de medidas de control tanto físico, como químico y/o biológicas aplicadas de manera que efectiva y dirigidas a las poblaciones de los mosquitos:

Control físico: Se basa en la Eliminación y Modificación de Hábitats y criaderos de anofelinos (EMHCA’S) mediante la participación comunitaria para la remoción de algas verdes filamentosas presentes en los criaderos y el corte de vegetación peri domiciliaria, que es el sitio de reposo de vectores adultos.

Además se recomienda promover la instalación de barreras físicas (mallas mosquiteras en puertas y ventanas, uso de pabellones, encalamiento de vivienda, etc.) para impedir el acceso de mosquitos a las viviendas (vivienda segura).

Control químico: Sólo se recomienda en caso de brotes o posterior a desastres naturales. Se aplican larvicidas y/o adulticidas químicos o biológicos.