El maltrato a adultos mayores: una violencia que muchos no ven

El maltrato hacia los adultos mayores es una realidad más común de lo que parece y, muchas veces, ocurre en silencio. Ya sea dentro del hogar o en espacios de cuidado, esta forma de violencia puede pasar desapercibida hasta que las consecuencias son graves.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato a las personas mayores es cualquier acción —o incluso la falta de ella— que cause daño o sufrimiento dentro de una relación.

¿Qué es el maltrato en adultos mayores y por qué es preocupante?

El abuso geriátrico incluye diferentes formas de violencia: física, psicológica, emocional, sexual, económica, abandono o negligencia. Todas ellas afectan la dignidad, salud y calidad de vida de las personas mayores.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que este problema no solo es social, sino también de salud pública.

Las cifras preocupan a nivel global, pues al menos 1 de cada 6 personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de abuso en el último año. Además, en entornos institucionales como asilos o centros de cuidado, hasta dos de cada tres trabajadores han reconocido haber cometido algún tipo de maltrato.

De acuerdo con la @UNAM_MX, cerca del 16 % de los adultos mayores en #México vive en situación de abandono o sufre alguna clase de maltrato.



Se enfrentan a la exclusión laboral por no ser considerados productivos. pic.twitter.com/dRmGR9o9Wi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2025

¿Cómo saber si un adulto mayor está siendo maltratado?

Detectar el abuso no siempre es fácil, pero hay señales claras que pueden encender focos rojos.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Confusión o cambios de comportamiento

Insomnio o alteraciones del sueño

Agitación o agresividad

Pérdida de peso sin causa aparente

Moretones, cicatrices o quemaduras

Mala higiene o descuido físico

Aparición de úlceras

Estos signos pueden ser clave para identificar que algo no está bien, sobre todo cuando se presentan de forma repentina.

¿Quiénes suelen ejercer el maltrato contra adultos mayores?

Aunque suene duro, muchas veces el abuso proviene de personas cercanas, como familiares o cuidadores. Factores como la dependencia económica, problemas de salud mental, estrés o consumo de sustancias pueden aumentar el riesgo de que alguien se convierta en agresor.

También influyen aspectos como el aislamiento social del adulto mayor o la falta de apoyo, lo que facilita que estas situaciones se mantengan ocultas.

¿Cuáles son las consecuencias del abuso en la vejez?

El impacto del maltrato puede ser devastador. No solo provoca lesiones físicas, sino también efectos emocionales y psicológicos a largo plazo. Entre las consecuencias más comunes están la depresión, el deterioro cognitivo, el miedo constante y, en casos graves, la muerte prematura.

Además, la recuperación suele ser más lenta en esta etapa de la vida, lo que agrava aún más el daño.

El envejecimiento de la población es uno de los principales retos a nivel mundial. Se estima que para 2050 habrá más de 2 mil millones de personas mayores de 60 años. Esto significa que, si no se toman medidas, el número de casos de maltrato también podría crecer de forma considerable.

Incluso durante la pandemia de COVID-19, los casos aumentaron significativamente, evidenciando la vulnerabilidad de este sector. Aunque no existe una solución única, hay acciones que pueden ayudar:



Apoyar a cuidadores para reducir su carga

Fomentar redes de apoyo para adultos mayores

Denunciar cualquier sospecha de abuso

Promover la información y concientización

También es clave combatir la discriminación por edad, ya que muchas veces el maltrato se normaliza o se minimiza.

