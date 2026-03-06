Conductor golpea a adultos mayores porque le pidieron mover su auto en Jalisco; ya está detenido

Un hombre golpea brutalmente a una pareja de adultos mayores en la colonia Jardines del Bosque, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Horas después el presunto agresor fue detenido.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran cómo el hombre —quien vestía uniforme médico color guinda— ataca en repetidas ocasiones a los adultos mayores en plena calle.

El caso rápidamente se volvió viral y provocó una ola de críticas y exigencias para que el responsable fuera localizado y detenido. Horas después, autoridades confirmaron su captura.

Video muestra agresión contra adultos mayores en Guadalajara

De acuerdo con lo que se observa en el video difundido en redes sociales, la agresión ocurrió la tarde del miércoles en la colonia Jardines del Bosque.

Según versiones preliminares, todo comenzó cuando la pareja de adultos mayores le pidió al hombre que moviera su vehículo, ya que aparentemente estaba bloqueando la cochera de su casa. La petición habría provocado la molestia del sujeto, quien reaccionó de forma violenta.

En las imágenes se puede ver cómo el hombre se acerca a la pareja y comienza a golpearlos en repetidas ocasiones, mientras los adultos mayores intentan defenderse.

⚠️ IMÁGENES FUERTES 🚨 | Sujeto golpea brutalmente a una pareja de adultos mayores en Jardines del Bosque, #Guadalajara. ¿La razón? Le pidieron mover su auto porque bloqueaba su cochera.

El material fue difundido rápidamente en distintas plataformas digitales, lo que provocó indignación entre usuarios y vecinos de la zona.

Tras la difusión del video, la Policía del Estado de Jalisco inició un análisis del material para tratar de identificar al agresor y ubicarlo.

Policía de Jalisco detiene a presunto agresor de abuelitos en Guadalajara

Autoridades informaron que personal de la Comisaría de Inteligencia de la Policía del Estado comenzó labores de investigación para dar con el responsable.

Durante el proceso se analizaron las imágenes del video, además de recopilar información relacionada con el vehículo que presuntamente utilizaba el agresor.

Con esos datos, los agentes implementaron un operativo focalizado en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Las labores permitieron ubicar un automóvil que coincidía con las características identificadas durante la investigación.

Voy con información de última hora. Policía de Jalisco detiene en Guadalajara a Erik de 35 años, oftamologo , que presuntamente golpeó a un hombre y a una mujer de la tercera edad en la Colonia Jardines del Bosque.



La agresión causó indignación entre vecinos y conmocionó a… pic.twitter.com/H9AUwSWJ3H — Irving (@IrvingPineda) March 6, 2026

El operativo culminó en el cruce de calle Rayo y avenida de Los Arcos, en Guadalajara, donde los elementos de seguridad localizaron el vehículo sospechoso. En ese lugar fue detenido Erik “N”, de 35 años de edad, quien señaló ser originario de la Ciudad de México.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su situación legal.

