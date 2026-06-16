¡Indignación en Culiacán! Captan a mujer apuñalando a un perro en plena vía pública

La muerte de un perro ocurrida en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, provocó una noche de tensión entre habitantes del sector, movilización de cuerpos de seguridad y la intervención de grupos defensores de que ahora buscan que el caso sea investigado por las autoridades.

Lo que comenzó como un incidente en la vía pública terminó convirtiéndose en una situación que involucró a vecinos, paramédicos y elementos de seguridad, además de generar diversas versiones sobre lo que realmente ocurrió.

La Fundación Balto y Togo informó que recibió una denuncia ciudadana relacionada con un posible caso de crueldad animal, por lo que integrantes de la organización acudieron al lugar para conocer los hechos y brindar acompañamiento.

¿Qué se sabe sobre la agresión contra el perro en un fraccionamiento de Culiacán?

Hasta ahora no existe una postura oficial que detalle cómo se desarrolló el incidente, por lo que gran parte de la información disponible proviene de testimonios de personas que estuvieron en la zona.

Mientras algunos vecinos sostuvieron que el perro habría intentado atacar o morder a un menor de edad, otros señalaron que el animal participó previamente en una pelea con otro can.

De acuerdo con las versiones difundidas por habitantes del sector, una mujer intervino durante la situación y el perro terminó con lesiones provocadas por un objeto punzocortante.

Según lo reportado por la fundación, algunos testigos afirmaron que la mujer involucrada presuntamente lanzó amenazas contra otras personas presentes. Ante el ambiente de confrontación, se solicitó apoyo a los servicios de emergencia y a corporaciones de seguridad para evitar que el conflicto creciera.

Una menor tuvo que ser atendida por paramédicos tras aque a perro en Culiacán

Entre las personas afectadas por lo ocurrido se encontraba una menor de edad que presenció los hechos, habría sufrido una crisis nerviosa después del incidente, situación que obligó a pedir el apoyo de la Cruz Roja.

Paramédicos acudieron al fraccionamiento para brindarle atención médica y emocional, ya que, según el reporte de la organización, presentó más de un episodio de crisis durante la noche.

La fundación informó que dará seguimiento legal a lo ocurrido mediante la presentación de una denuncia formal. Además, señaló que se realizaron acciones para que especialistas veterinarios evalúen al animal y puedan determinar oficialmente las causas de su muerte, información que podría incorporarse a las investigaciones.