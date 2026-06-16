VIDEO: Momento en que conductor atropella a mujer que intentaba impedir su huida en Tehuacán, Puebla

Cámaras captaron el momento en que una mujer es atropellada en plena vialidad de Tehuacán, Puebla, luego de intentar evitar que el conductor se diera a la fuga tras un percance vial registrado minutos antes.

A pesar de que fue grabado, hasta el momento las autoridades no han podido localizar al sujeto responsable, mientras que la víctima se negó a ser trasladada a un hospital, pero, ¿cómo empezó todo?

Conductor choca y después atropella a mujer en Tehuacán, Puebla

El conflicto se originó cuando una repartidora por aplicación fue impactada de la nada por una camioneta negra. Tras el choque, la mujer se bajó para encarar al conductor, pero el sujeto solo arrancó el vehículo e intentó darse a la fuga.

Al ver lo que estaba ocurriendo, la repartidora se puso frente a la camioneta e intentó reclamar por los daños ocasionados, pero el conductor no frenó y empezó a llevarse a la mujer.

¡Imágenes escalofriantes en Tehuacán!



Un choque vehicular estuvo a punto de terminar en tragedia luego de que el conductor de una camioneta atropellara brutalmente a una mujer para darse a la fuga, en #Puebla.



La víctima se paró frente al vehículo para intentar cerrarle el paso… pic.twitter.com/ucsJ0hRg2d — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

Al percatarse de que el conductor no reducía la velocidad, la mujer intentó pedir ayuda; sin embargo, terminó siendo embestida por el vehículo. La repartidora quedó tendida en el suelo, mientras que el dueño de la camioneta emprendió su huida a toda velocidad.

Buscan al sujeto responsable de atropellar a mujer en Tehuacán, Puebla

Tras el accidente, paramédicos de Tehuacán acudieron al lugar para brindar atención, pero la afectada decidió no ser trasladada a un hospital, pese a las lesiones que pudo haber sufrido al momento de ser atropellada.

Autoridades locales informaron que ya buscan al conductor responsable. Para ello, analizan las placas del vehículo, así como videos captados por testigos y cámaras de seguridad.

CONDUCTOR ARROLL4 A MUJER TRAS PRESUNTO CONFLICT0 VIAL EN TEHUACÁN



Una mujer fue atropellad4 de manera violent4 por el conductor de un vehículo en calles de Tehuacán, Puebla; el responsable se dio a la fug4 sin prestar ayuda a la víctim4.



De acuerdo con los primeros reportes,… pic.twitter.com/ftxvj3EUSy — México Ahora (@AhoraMex) June 16, 2026

Se desconoce si la víctima presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes, aunque las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

A prisión puede llegar: delito por el que buscan a conductor que atropelló a mujer en Tehuacán

El accidente ocurrido en Tehuacán puede llegar a ser investigado como homicidio doloso, debido a que se trató de un atropello intencional, lo que involucra un delito contra otra persona.

En Puebla, esto se considera provocar lesiones dolosas, que pueden incluir de 6 meses a 10 años en prisión, si las heridas provocan una incapacidad permanente.

