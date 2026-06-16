VIDEO: Policías se salvan de ser heridos con navaja tras accidente vial en Zapopan, Jalisco

Un accidente en Zapopan, Jalisco, generó una movilización de emergencia de última hora y momentos de tensión después de que el conductor involucrado, quien presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol, amenazó con una supuesta arma blanca a elementos de la Policía Vial que atendieron el percance la tarde de este martes 16 de junio.

En imágenes registradas en el lugar del choque, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por la violenta reacción del automovilista, se observa cómo, durante un par de segundos, el implicado se altera y encara a los agentes que investigaban los motivos del imprevisto en Arcos de Zapopan.

¿Qué se sabe del accidente y detención en Arcos de Zapopan?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente y altercado vial ocurrió después de que el conductor perdió el control y terminó chocando contra un poste y un árbol, generando destrozos y caos y tráfico en la zona.

Tras el reporte, elementos de la Policía Vial de Jalisco acudieron al sitio para atender el percance, asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes; sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando los oficiales intentaron aplicar el procedimiento habitual para determinar si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Según la información preliminar, el hombre descendió de su vehículo y mostró una actitud agresiva ante la presencia de las autoridades, durante la intervención, los agentes intentaron practicarle la prueba de alcoholimetría y elaborar la infracción correspondiente por el choque registrado minutos antes.

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🔴# AL MOMENTO | La Policía de Jalisco Vial detuvo y remitió al Ministerio Público a un sujeto que, tras chocar presuntamente bajo los influjos del alcohol contra un poste y un árbol, amenazó con una aparente navaja a oficiales, en Arcos de Zapopan.

Tras la prueba de… pic.twitter.com/80rprmNaQ1 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 16, 2026

Conductor amenaza con navaja a policías tras el accidente en Zapopan

Fue en ese momento cuando, presuntamente, el sujeto sacó una navaja y comenzó a amenazar a los elementos de seguridad que participaban en el operativo; en videos difundidos posteriormente se aprecia cómo uno de los oficiales interviene de inmediato para sujetarlo y evitar que pudiera atacar a alguno de los presentes.

La rápida reacción de los agentes permitió controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas durante el altercado; una vez neutralizado, el conductor fue asegurado y trasladado para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Reportes de la Policía Vial indican que, tras realizar las pruebas necesarias, el hombre fue remitido ante el Ministerio Público para determinar su situación legal, mientras que el vehículo involucrado en el accidente quedó bajo resguardo.

Las autoridades no informaron sobre personas heridas a consecuencia del choque; sin embargo, los daños materiales provocados por el impacto contra el poste y el árbol obligaron a realizar maniobras de seguridad en la zona para evitar nuevos incidentes.