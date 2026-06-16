Tragedia en Guanajuato: joven muere al conectar una resistencia eléctrica para bañarse

La noche del lunes 15 de junio, se reportó la muerte de un hombre que sufrió una descarga eléctrica cuando presuntamente conectaba una resistencia para calentar agua, en León, Guanajuato.

Paramédicos se trasladaron al domicilio ubicado en la colonia San Joaquín, cerca de la comunidad de San Juan de Abajo, pero lamentablemente, el joven quedó inconsciente en el lugar.

Hombre sufre descarga eléctrica en Léon, Guanajuato

Primeros reportes señalan que la víctima, identificada como Luis Daniel, se iba a meter a bañar, por lo que era necesario calentar el agua con la famosa resistencia eléctrica.

Al momento de conectar el aparato e introducirlo en el bote con agua, se registró un cortocircuito que de inmediato provocó una descarga eléctrica.

El impacto fue tan brutal que el joven quedó inconsciente de inmediato, y a pesar de que la familia solicitó la ayuda de Protección Civil, Luis Daniel murió a los pocos minutos.

Su cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la SEMEFO en Guanajuato para que se le realice la necropsia de ley correspondiente. Una vez terminado este proceso, será entregado a sus familiares.

Investigan el origen de la descarga eléctrica

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo quedó el bote utilizado para calentar el agua tras el accidente; con partes quemadas y señales del incendio que se habría generado después de la descarga eléctrica.

Por estos hechos, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas. Además, revisan las condiciones de la instalación eléctrica de la vivienda, ya que se reportó la posible existencia de cableado irregular o una presunta conexión clandestina.

La primera hipótesis apunta a que la descarga se debió a que la resistencia estaba conectada a una toma eléctrica irregular. Aunque presuntamente no era la primera vez que se utilizaba de esa manera, una falla en la instalación habría provocado el cortocircuito.

¿Cuáles son los riesgos de utilizar una resistencia eléctrica para calentar agua?

Las resistencias eléctricas, si bien pueden ser de gran ayuda cuando se descompone el boiler, también representan un riesgo importante cuando no se instalan o utilizan de manera adecuada.

Uno de los principales peligros es ser electrocutado, ya que el contacto entre la corriente eléctrica y el agua puede provocar descargas de gravedad e incluso causar la muerte.

Además, una conexión con cableado en mal estado o instalaciones irregulares pueden generar cortocircuitos que deriven en incendios o daños severos en las casas.

Por ello, se recomienda utilizar equipos en buen estado, verificar que las conexiones eléctricas cuenten con aislamiento adecuado y evitar el uso de resistencias conectadas a instalaciones improvisadas.

