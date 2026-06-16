De la parroquia en San Miguel de Allende a la Basílica colegiata: El costo exacto de casarte en las iglesias de Guanajuato en 2026 y los requisitos a cumplir

Guanajuato destaca como uno de los destinos más atractivos para tener una boda: sus iglesias con estilos barroco, neogótico y neoclásico resultan atractivas para declararse amor eterno. Sin embargo, ¿sabes cuál es el costo por casarte en uno de dichos templos?

El costo es muy variable de acuerdo con la ubicación y los servicios que se ofrecen a la hora de la boda. Las hay en rangos de entre 3 mil 200 hasta 8 mil pesos.

Precio de boda en parroquia San Miguel Arcángel en Guanajuato

San Miguel de Allende se posicionó como la ciudad destino de bodas más popular en México, y su parroquia de San Miguel Arcángel brinda precios por bodas de 8 mil pesos para quienes no son residentes de esta localidad, mientras que para los residentes de la zona el precio baja a 7 mil pesos.

Los costos anteriores incluyen la ceremonia en la parroquia, una alfombra roja en el pasillo hacia el altar, reclinatorio para los novios y la iluminación del templo. Las flores y otros adornos corren por cuenta de quien realice la boda. Para solicitar una fecha en esta parroquia, debes consultar la agenda con al menos un año de anticipación.

Cuánto cuesta casarse en la Basílica de Guanajuato

En la capital guanajuatense, la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato ofrece precios más accesibles. El precio de las bodas por ceremonia oscila entre 3 mil 200 y 4 mil 500 pesos, dependiendo del paquete que elijas.

El paquete de 3 mil 200 pesos incluye la iluminación media del templo, mientras que el de 4 mil 500 pesos contempla la iluminación completa. Músicos y otros adornos también corren por cuenta de los novios. Para solicitar una fecha en la Basílica Colegiata es necesario consultar la agenda con al menos 6 meses de anticipación.

Requisitos para casarse por la iglesia en Guanajuato

Para tener una boda por la iglesia es necesario cumplir con ciertos requisitos. Los más generales son acta de nacimiento, fe de bautismo actualizada, boleta de confirmación, comprobante de primera comunión, comprobante de domicilio e identificación con fotografía.

Debes asistir a pláticas prematrimoniales, para lo cual la iglesia brindará la fecha y lugar donde podrás tomarlas junto con tu pareja. Necesitas contar con dos testigos por cada contrayente, quienes deben ser católicos, mayores de 18 años y conocer a los contrayentes. Cabe resaltar que los testigos no deben ser familiares, ya sean consanguíneos o políticos.

Debes presentarte en la oficina para la presentación matrimonial; si falta algún testigo no se realizará la presentación matrimonial. Si alguno o ambos pretendientes han estado casados con anterioridad, debes anexar copia del acta o anotación de divorcio, nulidad de matrimonio o defunción, según sea el caso.

