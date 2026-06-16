Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero de Guadalajara extienden su horario por partido entre México vs. Corea

Con el objetivo de garantizar que miles de aficionados locales y extranjeros puedan regresar a sus hogares tras el partido entre México y Corea en el Estadio Guadalajara, las autoridades estatales confirmaron una medida histórica: las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero extenderán su horario de servicio hasta por cuatro horas adicionales durante los días de partido.

El Gobierno de Jalisco busca evitar el colapso vial y asegurar un transporte seguro durante la madrugada. Esta extensión masiva del servicio ferroviario urbano se convertirá en la columna vertebral del plan de conectividad que enlazará el recinto deportivo con los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

¿Cómo operará la extensión de horario de las Líneas 1, 2 y 3?

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) modificará de forma extraordinaria sus frecuencias y horarios de cierre habituales. La extensión de hasta más de 4 horas operará de la siguiente manera para coordinarse con el desalojo de los partidos nocturnos:



Línea 1 (Periférico Sur - Periférico Norte): Permitirá conectar el sur y el norte de la ciudad, facilitando el transbordo de quienes provengan de las zonas aledañas al estadio.

Permitirá conectar el sur y el norte de la ciudad, facilitando el transbordo de quienes provengan de las zonas aledañas al estadio. Línea 2 (Juárez - Tetlán): Garantizará el flujo continuo de usuarios hacia el oriente de la Zona Metropolitana durante la madrugada.

Garantizará el flujo continuo de usuarios hacia el oriente de la Zona Metropolitana durante la madrugada. Línea 3 (Arcos de Zapopan - Central de Autobuses): Conectará los centros históricos de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, siendo una ruta clave para el turismo internacional hospedado en los corredores hoteleros.

En días de partido, tu trayecto también cuenta.



L1, L2 y L3 extienden servicio hasta +4 h y se refuerza Macro Periférico en Estadio Chivas.



Consulta horarios y planea tu regreso.#MundialAlEstiloJalisco pic.twitter.com/19YxF0XUXp — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) June 15, 2026

Para complementar este circuito ferroviario, el Peribús reforzará significativamente el número de unidades articuladas en la estación Estadio Chivas y puntos aledaños, sirviendo como el puente directo para trasladar a los asistentes desde el estadio hasta las conexiones con las líneas del Tren Ligero.

¿Cuánto cuesta el transporte en Guadalajara para llegar al Estadio?

A pesar del despliegue logístico y operativo para las jornadas mundialistas, las autoridades confirmaron que se mantendrán las tarifas del sistema de transporte masivo de la entidad:



Tren Ligero (L1, L2 y L3) y Mi Macro Periférico: El costo del pasaje se mantiene de forma regular en 11 pesos por viaje.

El costo del pasaje se mantiene de forma regular en por viaje. Método de pago: El acceso continuará realizándose mediante la tarjeta inteligente Mi Movilidad.

Cierres viales en el Centro Histórico por partido entre México vs. Corea

A la par de la estrategia de transporte, la Secretaría de Transporte y la Comisaría de Vialidad implementarán un riguroso cerco perimetral en el primer cuadro de Guadalajara debido a las actividades culturales y pantallas gigantes destinadas a la afición. Se realizarán cierres totales y parciales en distintos puntos estratégicos del Centro Histórico, principalmente en las inmediaciones de la Plaza de la Liberación, Plaza Fundadores y Plaza Tapatía. Se exhorta a los automovilistas a utilizar vías alternas y priorizar el uso del Tren Ligero para ingresar al centro de la ciudad.

¿Cuándo aplicará el horario especial del Tren Ligero en Guadalajara?

Los usuarios deberán anticipar sus traslados y tomar en cuenta las fechas específicas en las que la ciudad albergará los partidos del Mundial 2026:

