CNTE paraliza Tuxtla Gutiérrez: Toman seis edificios públicos y provocan caos víal

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene hoy martes una nueva jornada de movilizaciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde tomó al menos seis edificios públicos, además de qué generó importantes afectaciones a la circulación vehicular en diversos puntos de la capital del Estado.

Las acciones forman parte del día 16 de la huelga nacional, impulsada por el magisterio residente que sigue exigiendo atención a sus demandas laborales y educativas a nivel federal. Entre los inmuebles ocupados se encuentra la Subsecretaría de Educación Federalizada, así como la Torre Chiapas, uno de los complejos administrativos más importantes del Estado, donde se concentra numerosos dependencias gubernamentales.

¿Qué edificios mantiene tomados la CNTE en Tuxtla Gutiérrez?

De acuerdo con los docentes que participan en la protesta, los bloqueos y plantones se mantendrán hasta aproximadamente las dos de la tarde, momento en que tienen previsto retirarse de los puntos y intervenidos.

Los manifestantes mantienen presencia en seis instalaciones relaciones principalmente con el sector educativo, sin embargo, la ocupación de la Torre Chiapas llama especialmente la atención, debido a que alberga oficinas de diversas áreas del gobierno estatal.

La movilización ha limitado el acceso a trabajadores y ciudadanos que requieren realizar trámites en estas dependencias.

Bloqueos por la CNTE: ¿Por qué hay caos vial en Tuxtla Gutiérrez?

Las protestas han obligado a las autoridades a implementar cierres y restricciones en las calles cercanas a los sitios ocupados para evitar mayores congestionamientos y garantizar la seguridad de los manifestantes y automovilistas.

Como consecuencia se han registrado largas filas de vehículos, desvíos y retrasos en varias de las principales habilidades de la ciudad, afectando las actividades cotidianas de miles de ciudadanos.

¿Qué exige la CNTE?

La huelga nacional de la CNTE forma parte de una serie de acciones emprendidas por la gente para exigir respuestas a demandas relacionadas con mejores laborales, condiciones de trabajo y temas vinculados al sistema educativo nacional.

Hasta el momento, las movilizaciones continúan desarrollándose en distintas entidades del país, mientras las autoridades y representantes del magisterio mantienen abiertas las mesas de diálogo. La jornada de hoy martes refleja que a más de dos semanas del inicio de la huelga, las protestas de la CNTE siguen teniendo un impacto directo en la operación gubernamental y en la movilidad urbana de ciudades como Tuxtla Gutiérrez.

