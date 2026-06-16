“Me estás jalando": A golpes, policía de Campeche reprime a reportero (VIDEO)

En una artera agresión a la libertad de expresión, policías de Campeche empujaron y golpearon a un periodista que cubría un accidente en el que murió una persona.

Cronología de la agresión contra el reportero Carlos Tun en Campeche

Los hechos sucedieron la madrugada del 14 de junio de 2026, cuando el reportero Carlos Tun realizaba grabaciones de un hecho de tránsito en la Avenida Patricio Trueba en la capital del estado.

En un video difundido en redes sociales, es posible apreciar cómo una oficial femenina de la dependencia dirigida por Marcela Muñoz se acerca al reportero de forma prepotente, con el fin de retirarlo. La policía alega que el reportero no puede estar en dicha zona, pero el periodista le hace ver que el lugar no estaba acordonado.

No obstante, la agente, a golpes, lo tiró al suelo, lo que le causó lesiones en el labio y en otras partes del cuerpo.

Denuncia por abuso de autoridad en Campeche

“Vean ustedes nada más la prepotencia. No me toque, me está agrediendo, me estás jalando la cámara”, afirma Carlos Tun en el material difundido en internet.

No conforme con ello, el reportero fue presentado al Juzgado Cívico por el delito de alteración al orden público, con derecho a fianza en más de mil 200 pesos, a pesar de que fue la oficial quien alteró el orden al golpear al reportero, a pesar de que él ya se retiraba de la zona, afirmó Tun. Incluso destacó que un oficial lo sometió, le aplastó la mano y le golpearon en la boca que hasta terminó escupiendo sangre.

La versión de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana

Por su parte, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche alegó que inició el procedimiento correspondiente “para el esclarecimiento de los hechos”. En un comunicado, añadió que inició la carpeta de investigación respectiva para “recabar y analizar toda la información relacionada con lo ocurrido”.