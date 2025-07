¿Secta en Atizapán? Denuncian rituales con animales en cuevas del Cerro de la Condesa, Edomex

Vecinos de la colonia Las Alamedas, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), denunciaron la presencia de personas que presuntamente realizaron rituales con animales en una zona conocida como las Cuevas del Cerro de la Condesa.

La situación alertó a las asociaciones de animales por posible maltrato animal, especialmente en este tipo de zonas, que están lejos de la vista de personas. Por ello, autoridades clausuraron el lugar.

¿Qué ocurrió en las cuevas del Cerro de la Condesa?

De acuerdo con el colectivo Huellitas Frida, el pasado 19 de junio, un grupo de al menos diez personas fue visto ingresando a la cueva en el cerro, cargando cajas donde llevaban gallinas, un cabrito y un gato.

Aunque en un primer momento la autoridad municipal intervino y retiró a los individuos al no haber evidencia de un delito en ese instante, testigos aseguran que el grupo regresó más tarde.

Según la denuncia, al día siguiente se encontraron restos de animales decapitados, cenizas, botellas, puros y otros objetos, lo que hace suponer que se realizaron prácticas rituales.

Aseguran el lugar tras denuncias de maltrato animal en Atizapán

Tras las publicaciones en redes sociales, la Fiscalía General abrió una carpeta de investigación por el posible delito de maltrato animal, como lo establece el artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México.

Autoridades acudieron a la cueva donde realizaron una inspección, pero al llegar no encontraron restos óseos ni animales muertos, aunque sí se encontraron manchas que podrían corresponder a sangre.

Huellitas Frida hizo un llamado para garantizar que estos hechos no queden impunes. “Estamos convencidos de que la fe no se cuestiona, pero la legislación prohíbe cualquier acto que cause sufrimiento innecesario a un animal, sea o no parte de una práctica religiosa”, indicaron en su denuncia.

#Resultados. Como parte de una diligencia por el posible hecho delictivo de maltrato animal, la #FiscalíaEdoméx aseguró el lugar conocido como "Cuevas del Cerro de la Condesa", ubicadas en el municipio de #AtizapánDeZaragoza.

¿Qué dice la ley sobre el maltrato animal en el Edomex?

La legislación mexiquense establece que cualquier persona que cause lesiones o la muerte a un animal puede enfrentar penas de seis meses a cuatro años de prisión.

También se establecen multas que van de 150 a 300 días, las cuales aplican incluso si no hay intención directa de matar al animal, pero sí de someterlo a sufrimiento.

Además, se consideran delitos otros actos como el abandono que ponga en peligro la vida del animal, así como prácticas sexuales o de mutilación, que también son castigadas por ley.