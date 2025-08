Dentro de una casa en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex), tres perritos sufrían maltrato animal, sin embargo, solo rescataron a dos de ellos y uno murió tras estar abandonados.

El caso conmocionó a los pobladores y vecinos del lugar. En redes sociales se dieron a conocer fotografías de los perritos que mostraban extremas condiciones de maltrato; las imágenes dan coraje y tristeza.

¿Qué se sabe de los perros de Chalco abandonados y rescatados?

Todo ocurrió dentro de un inmueble ubicado en la colonia Los Héroes, en el municipio de Chalco, donde estaban los perros, los cuales presentaban desnutrición y eran víctimas de maltrato animal, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En el domicilio fueron hallados y rescatados dos caninos, los cuales presentaban desnutrición, no obstante, fue realizado un tercer perrito sin vida. La fundación dedicada al rescate, protección y auxilio animal Seres Libres A.C. compartió que en este rescate participó personal de la asociación Peludos Desamparados.

En el rescate también participaron bomberos, quienes treparon hasta la azotea para bajar a uno de los perritos, pero ante el grado de desnutrición su movilidad quedó afectada, por lo que fue necesario el uso una sabana, lazos y una cobija para rescatarlo.

Nos indigna mucho que @CEPANAF y @propaem_sma del Gobierno de @delfinagomeza anunciaron como suyo el rescate de los perritos en #Chalco.



Sin embargo en TV nacional salió en vivo que quienes ayudaron a estos perritos fueron @Plu2Desampara2 y los bomberos de #Chalco ⚠️



Horas… pic.twitter.com/4V3uN5qDTL — Seres Libres A.C. (@sereslibres_mx) July 31, 2025

Investigan maltrato animal contra perros en casa en Chalco

La Fiscalía del Estado de México ya inició una investigación de oficio por este caso de maltrato animal. Fuerza Informativa Azteca (FIA) confirmó que hasta este momento no hay personas detenidas y presuntos responsables por estos hechos.

De los dueños de la casa nada se sabe y el inmueble donde se encontraban los tres perritos quedó asegurado para continuar con las indagatorias. Los caninos rescatados quedaron bajo resguardo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), cuyo personal les brindarán atención médica veterinaria urgente.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en el Estado de México?

De acuerdo con el Artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, el delito de maltrato animal se comete cuando alguien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte. El castigo para este delito es una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa.

La pena prevista también se aplicará a quien abandone a cualquier animal de tal manera que quede expuesto a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o de las personas.

Pero quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, establece el Artículo 235 Ter.