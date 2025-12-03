Años de terror: Cae padre que abusó sexualmente de su hija desde que ella tenía 8 años en Oaxaca

Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual contra su propia hija durante siete años, cunado la menor solo tenía 8 de edad y era solo una niña. El presunto agresor identificado con las iniciales F.J.S., fue capturado en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Este arresto no es un hecho aislado, sino el resultado de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), tras una denuncia que reveló una historia de terror y abuso sexual sistemático que la víctima sufrió durante gran parte de su niñez y adolescencia.

Años de agresiones sexuales: De Veracruz a Oaxaca

De acuerdo con la carpeta de investigación, el calvario de la menor comenzó hace varios años, cuando ella tenía apenas 8 años de edad. Los primeros abusos se registraron en un domicilio que la familia compartía en Coatzacoalcos, Veracruz.

Lejos de detenerse, las agresiones continuaron bajo amenazas constantes. La situación se agravó cuando se mudaron al estado de Oaxaca. El último ataque documentado, y que fue el detonante para que la víctima rompiera el silencio, ocurrió el pasado 25 de mayo de 2025.

Para esa fecha, la víctima ya contaba con 15 años y vivía en el municipio de Matías Romero Avendaño. Fue allí donde su padre volvió a atacarla sexualmente.

Tras la denuncia, la Vicefiscalía Regional del Istmo activó los protocolos especializados. Es fundamental destacar que el caso se manejó con perspectiva de infancia, un enfoque que busca proteger a la menor durante el proceso legal para evitar su revictimización, reuniendo pruebas científicas y testimoniales sólidas.

Los agentes de la AEI desplegaron un operativo de búsqueda que terminó en un camino de terracería en la población de Maluco, perteneciente al municipio de San Juan Guichicovi.

Allí fue interceptado F.J.S., quien fue trasladado de inmediato ante el Ministerio Público para su certificación médica y posterior puesta a disposición del juez que determinará su situación jurídica.

Cifras alarmantes: Violencia sexual infantil en aumento según REDIM

Este caso en Oaxaca es, lamentablemente, un reflejo de una crisis nacional. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), datos recabados por la Secretaría de Salud demuestran que en los hospitales del país se atendió por violencia sexual a 10,613 personas de entre 1 y 17 años durante 2024.

Las estadísticas revelan una tendencia preocupante que exige atención urgente por parte de las autoridades y la sociedad civil: