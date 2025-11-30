Adolescente es acusada de matar a su bebé recién nacido en EU; lo encuentran en una bolsa

Una adolescente en Luisiana, Estados Unidos, está acusada de asesinar a su bebé recién nacido y ocultarlo en una bolsa de tela.

Las autoridades iniciaron las investigaciones el 21 de noviembre de 2025, cuando oficiales de policía acudieron a un hospital de Livingston Parish por el caso de una joven de 14 años de edad que buscaba tratamiento médico después de que dio a luz en su propia casa.

La hipótesis: la joven escondió el embarazo y el bebé nació con vida

Tras ello, oficiales del Departamento del Sheriff de Livingston Parish se presentaron a la residencia de la adolescente y reportaron que encontraron que la joven tuvo un parto y colocó al recién nacido en una bolsa con el fin de ocultarlo.

La hipótesis de las autoridades es que la joven escondió el embarazo a su familia, pero cuando fue el nacimiento, el bebé nació con vida, pero fue asesinado después de nacer.

Bebé asesinado: acusan de asesinato en primer grado a adolescente de 14 años

En un inicio, la adolescente fue acusada de no buscar ayuda y por obstrucción de la justicia tras la muerte de su recién nacido.

No obstante, posteriormente le acusaron de asesinato en primer grado, debido a que la autopsia reveló que la causa de muerte del bebé fue homicidio. La joven fue internada en el Centro de Detención Juvenil de Florida Parishes.