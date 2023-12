Maluma y Ellie Goulding se presentarán gratis en la Feria de León 2024

Entre las sorpresas que tendrá el próximo año la Feria de León 2024 se encuentran estrellas de talla internacional, entre ellas se reveló que el colombiano Maluma y la inglesa Ellie Goulding están dentro del cartel que se presentará en el Foro Mazda.

A través de sus redes sociales, el gobernador del Estado de Guanajuato Diego Sinhue y la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez anunciaron los dos artistas sorpresa que se presentarán en el Foro Mazda.

Lo prometido es deuda…

Y las sorpresas en la Feria familiar más importante de México no paran… Maluma y Ellie Goulding llegan al Foro Mazda de la Feria Estatal de León.

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, es un cantante y compositor colombiano nacido el 28 de enero de 1994 en Medellín.

Su ascenso a la fama comenzó con éxitos como “La Temperatura” y “Felices los 4" y ha colaborado con artistas internacionales, acumulado millones de seguidores en redes sociales.

Es reconocido por su presencia carismática en el escenario y su participación en proyectos filantrópicos.

Mientras que Ellie Goulding, es una cantante, compositora y multiinstrumentista británica nacida el 30 de diciembre de 1986 en Hereford, Inglaterra.

Su carrera despegó en 2010 con el lanzamiento de su álbum debut “Lights”, algunas de sus canciones más famosas incluyen “Love Me Like You Do”, parte de la banda sonora de “Fifty Shades of Grey”, “Burn”, “On My Mind”, y “Starry Eyed”.

¡De Colombia para el mundo! 🌟 @MALUMA, el aclamado artista multi-nominado a los Grammy Latinos, es uno de nuestros artistas sorpresa que llegará al Foro Mazda. 🎵✨



The Backstreet Boys, Nicki Nicole en la Feria de León 2024

La Feria de León 2024 se volvió tendencia en México gracias al anuncio de su cartelera, que incluye a artistas de renombre internacional como The Backstreet Boys, The Kings of León, Nicki Nicole, así como los diversos espectáculos de Walt Disney.

En un mensaje a través de sus redes sociales el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, en compañía de Ale Gutiérrez, presidenta de León anunciaron a los artistas internacionales.

El acceso a la Feria de León 2024 será de 13 pesos e incluye la cartelera de artistas en el Foro Mazda en la Velaria y Teatro del Pueblo en zona general, mientras que los de la “zona cero” los boletos están entre los 300 hasta 3 mil 200 pesos, dependiendo del artista y zona a elegir.

Cartelera Foro Mazda