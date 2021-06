Mañana se dará a conocer el dictamen de la línea 12 del Metro

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam adelantó mañana se dará a conocer la primera parte del dictamen sobre el colapso de la línea 12 del Metro. Dijo que primero se tiene que garantizar la seguridad para que pueda operar nuevamente.

“Vamos a dar mañana alguna información sobre esto, es importante que se conozca. Lo primero para nosotros fue atender a las víctimas, cada una de las personas, familias que lamentablemente falleció alguno de sus familiares han recibido todo el apoyo del Gobierno. Este dictamen, el día de mañana se da su primera parte”.

Aseguró que lo que tiene que ver con las sanciones sobre el incidente de la línea 12 le corresponde a la Fiscalía, “a nosotros nos corresponde echar a andar la Línea 12 del Metro, pero de forma segura”.

Sheinbaum recorre planta potabilizadora en Iztacalco

La jefa de gobierno recorrió esta mañana la Planta potabilizadora Ciudad Deportiva II que potabiliza 100 litros por segundo en beneficio de 55 mil habitantes de las colonias Granjas México, Ramos Millán así como una parte de la colonia Agrícola Oriental.La planta comenzó a funcionar en abril del 2020 y para su rehabilitación se invirtieron 24 millones de pesos.

Anunció que para el mes de agosto va a estar lista la sectorización de la red de agua potable en la alcaldía de Iztacalco, serán 23 sectores que permitirán medir y regular la presión del líquido.Por ello, pidió a los habitantes del lugar estar pendientes del servicio y reportar si mejora o no.

No debe haber divorcio entre gobierno y pueblo: Sheinbaum

En el evento, la jefa de Gobierno aprovecho para felicitar a Armando Quintero por su triunfo en Iztacalco. Llamó a los habitantes presentes en el acto a seguirse protegiendo con todas las medidas sanitarias. Señaló que no es posible seguir “encerrados”, sino que debe retomarse el contacto con la ciudadanía: “no debe haber divorcio entre gobierno y pueblo, no debe haber divorcio entre jefe de gobierno y la ciudadanía.