“Si no van a legislar, que no cobren”, dice AMLO a la oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a legisladores de oposición que integran la coalición Va por México a separarse de sus cargos, luego de que presentaron una moratoria constitucional para no aprobar las reformas que impliquen cambios a la Constitución, como la reforma electoral y la de la Guardia Nacional.

“Entonces que, ya no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a al Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van aprobar nada, nada, de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo, pues tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas”, aseguró López Obrador.

En la mañanera de hoy 13 de junio de 2022, AMLO indicó que con ese tipo de decisiones solo perjudican al pueblo, aclaró que como jefe del Ejecutivo tiene la facultad para presentar inciativas constitucionales.

“Ahora que los diputados dicen, los legisladores o los dirigentes del bloque conservador que va haber una huelga, una moratoria, que no me van aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, Imagínense, ¡qué legisladores! ¿A quién perjudican? Al pueblo”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ llamó a diputados del PRI-PAN y PRD separarse de sus cargos después de estos legisladores no aprobarán reformas que impliquen cambios a la Constitución pic.twitter.com/67VA07d5kB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 13, 2022

Oposición presenta moratoria constitucional para no aprobar reformas constitucionales

La semana pasada la coalición Va por México integrada por PRI-PAN y PRD presentaron una moratoria constitucional con la finalidad de no aprobar reformas constitucionales en lo que resta del mandato de AMLO.

Sostuvieron que la primera reforma que rechazarán será la propuesta por el presidente López Obador en materia electoral, con la que el gobierno propone cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE) y recortar el número de diputados federales y senadores.

También advirtieron que no darán entrada a la reforma para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.