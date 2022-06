“Solo se dedican a estorbar”, dice AMLO a la coalición Va Por México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió a la coalición Va por México, quien este jueves presentó moratoria constitucional en las cámaras del Congreso para evitar que se discutan iniciativas de reforma a la Constitución, entre ellas la reforma electoral y la de Guardia Nacional, aseguró “solo se dedican a estobar y no proponen nada”.

“No es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan se dedican a estorbar, mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas con sus asesores, politólogos , expertos”.

En la mañanera de hoy 10 de junio de 2022, en Huatulco, Oaxaca, AMLO acusó que no es nada nuevo lo que ha hecho la oposición, cuestionó el objetivo de bloquear su reforma electoral y añadió que de seguir teniendo consejeros electorales antidemocráticos se pueden llevar a cabo fraudes.

"¿Qué provecho tiene eso?, nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir haciendo fraudes que no se nos cierre esa puerta por completo porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos como lo hacían antes de la voluntad del pueblo”, apuntó López Obrador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió a la alianza PRI-PAN-PRD quien adelantó que sus legisladores no avalarán reformas que impliquen ajustes a la Constitución pic.twitter.com/0VhLCf3wh3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2022

El presidente López Obrador aseguró que la coalición Va por México integrada por el PRI-PAN y PRD “tienen una visión distinta si la realidad no es como ellos quieren que se amuele la realidad”.

“Eso no les ayuda pero están para decirles síganle, ahí la llevan, pues que sigan su camino, en el caso de no aprobar que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaria de la Defensa, entonces que es lo que quieren que resucite la antigua Policía Federal y que la GN esté en manos de personas como García Luna”, declaro López Obrador.

Va por México presenta moratoria constitucional para evitar aprobación de reformas

Los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, que integran la coalición Va Por México, pactaron no aprobar en el Congreso de la Unión en lo que resta del sexenio ninguna reforma constitucional promovida por AMLO, por lo que este jueves presentaron una moratoria constitucional que implica frenar las reformas constitucionales en materia electoral, enviada por el Ejecutivo federal y la anunciada para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD, que integran dicha coalición, anunciaron que esta decisión es en respuesta a lo que calificaron la “intromisión” del gobierno federal en las elecciones del pasado domingo 5 de junio.