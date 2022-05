AMLO ya recibió invitación para la Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que recibió la invitación para asistir a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en los Ángeles, California.

“Ya me llegó, ayer me llegó la invitación. Está fechada como que está mal el correo, porque está fechada de hace cinco días pero me llegó. Ya voy a averiguar por qué tan tarde” confirmó López Obrador.

En la mañanera de hoy 26 de mayo de 2022 , AMLO adelantó que este viernes definirá si asiste o no a la Cumbre de las Américas.

“Mañana es probable no lo aseguro vamos a definir ya la situación sobre la cumbre, estamos valorando una serie de factores, depende de que inviten a todos. El que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie. Ya me llegó ayer la invitación”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelantó que este viernes definirá si asiste o no a la Cumbre de las Américas y confirmó que ya fue invitado para participar en esa reunión que se celebra en junio en Los Ángeles, California pic.twitter.com/DSV0h9B42R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2022

El presidente López Obrador ha dejado clara su postura, ha reiterado que si algún país es excluido de la Cumbre de las Américas, enviará en su lugar a su canciller, Marcelo Ebrard.

Cuba no asistirá a la Cumbre de las Américas

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel informó que no asistirá a la Cumbre de las Américas, en su cuenta de tuiter agradeció la posición de México para evitar que algún país sea excluido de participar.

Diaz Canel calificó la propuesta del presidente López Obrador como valiente y digna posición en contra de las exclusiones.

“Agradecemos la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones. Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad”