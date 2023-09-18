¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 18 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este lunes 18 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue en vivo la mañanera de AMLO:

En la conferencia matutina se encontró Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, la gobernadora de Edomex, Delfina Gómez, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Avances en el Tren Maya

El General Óscar Lozano Águila dio los avances de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.

Corredor del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Se dieron los avances del transporte, el cual tiene un avance general de al menos 90.44%.

Delfina Gómez habla de "El Insurgente"

La nueva gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez, dio las gracias a todos los que trabajaron en el tren "El Insurgente".

López Obrador habla sobre el Tren Interoceánico

AMLO detalló su trayecto en el Tren Interocéanico, que en total sumó más de 300 kilómetros de recorrido.

AMLO habla sobre extradición de Ovidio Guzmán

"Es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos", señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que extradición a Chicago de Ovidio Guzmán se produjo porque el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán no presentó recursos legales para evitar enfrentar a la justicia estadounidense https://t.co/v3pbEFaKfT pic.twitter.com/E7n7MD2ufN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2023

Tras la liberación de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el presidente López Obrador dijo que corresponde a la Fiscalía General de la República revisar si tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana.

#EnLaMañanera | Tras la liberación de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el presidente @lopezobrador_ dijo que corresponde a la #FGR revisar si tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana https://t.co/v3pbEFaKfT pic.twitter.com/MsOXtIil8M — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2023

“Si hay algo que se deba juzgar en México, en este caso corresponde a la Fiscalía General de la República”, dijo.

López Obrador habla sobre contingentes de Rusia en el Desfile Militar

El presidente López Obrador se refirió a la participación de militares rusos en el Desfile del pasado 16 de septiembre: “En el desfile marcharon de Rusia, hicieron un escándalo porque desfilaron de China y no hubo tanto escándalo. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones”.

Vacuna contra Covid-19

Ante el anuncio del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, el presidente destacó que aquellos que tengan intención de vacunarse podrán solicitar la dosis correspondiente, sin embargo, se tendrá prioridad para personas mayores.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció a favor de venta de vacunas contra #Covid_19 aunque garantizó abasto https://t.co/v3pbEFaKfT pic.twitter.com/pn3SmvM7ix — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2023

El presidente presentó una canción titulada "Un puño de Tierra" de Antonio Aguilar, para comenzar con su "segundo álbum" de música para los jóvenes mexicanos.