¿De qué trató la mañanera este jueves 20 de junio de 2024? Resumen minuto a minuto

Este es el minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este jueves 20 de junio de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de AMLO hoy 20 de junio?

Avances en proyectos hídricos

El mandatario indicó que se informarán los avances en los proyectos hídricos que están por concluir y que serán entregados pronto. Como el acueducto El Cuchillo II Nuevo León, la presa La Libertad en Nuevo León o el acueducto Picachos-Concordia en Sinaloa.

Tormenta tropical “Alberto”

El presidente explicó la situación actual sobre la tormenta tropical “Alberto": “Estamos pendientes, pérdidas de vidas humanas, de manera indirecta, dos niños en Nuevo León que en una bicicleta en zona de humedad se electrocutaron, hasta ahora se habla de otro niño atrapado también en Nuevo León”, destacó.

#EnLaMañanera | El paso de #Alberto por el país ha dejado al menos dos muertos reportó el presidente @lopezobrador_ https://t.co/CYEfMUF9xk pic.twitter.com/hokexKSbr9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 20, 2024

“El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional ya están presentes en las zonas que se verán afectadas”, dijo.

AMLO niega haber ofendido a Xóchitl Gálvez

López Obrador negó haber ofendido a Xóchitl Gálvez: “Yo no ofendí a Xóchitl Gálvez, no hay prueba de ello, no ofendo a nadie menos a una mujer, no sé de dónde salió eso”.